https://ria.ru/20240627/boliviya-1955740944.html
Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии
Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поговорил по телефону с боливийским лидером Луисом Арсе и тот ему сказал, что переворот в стране не был допущен... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:50
2024-06-27T03:50
2024-06-27T03:50
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поговорил по телефону с боливийским лидером Луисом Арсе и тот ему сказал, что переворот в стране не был допущен благодаря "миллионам людей на улицах". "Я только что разговаривал с президентом Боливии товарищем Лучо (Луис - ред.) Арсе, и он подтвердил, что он вместе с народом Боливии, миллионами человек на улицах, победили фашистский государственный переворот, который пытался произойти сегодня в Боливии", - сказал Мадуро на встрече со сторонниками в Баркисимето, штат Лара, трансляция идет в социальных сетях президента. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955737152.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), венесуэла, луис арсе, попытка госпереворота в боливии, николас мадуро
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Венесуэла, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии, Николас Мадуро
Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии
Арсе в телефонном разговоре с Мадуро: народ Боливии не допустил госпереворота