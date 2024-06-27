https://ria.ru/20240627/boliviya-1955740944.html

Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии

Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

Мадуро поговорил по телефону с президентом Боливии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поговорил по телефону с боливийским лидером Луисом Арсе и тот ему сказал, что переворот в стране не был допущен... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:50

2024-06-27T03:50

2024-06-27T03:50

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

венесуэла

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

николас мадуро

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поговорил по телефону с боливийским лидером Луисом Арсе и тот ему сказал, что переворот в стране не был допущен благодаря "миллионам людей на улицах". "Я только что разговаривал с президентом Боливии товарищем Лучо (Луис - ред.) Арсе, и он подтвердил, что он вместе с народом Боливии, миллионами человек на улицах, победили фашистский государственный переворот, который пытался произойти сегодня в Боливии", - сказал Мадуро на встрече со сторонниками в Баркисимето, штат Лара, трансляция идет в социальных сетях президента. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955737152.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955739326.html

боливия

ла-пас (департамент)

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в мире, боливия, ла-пас (департамент), венесуэла, луис арсе, попытка госпереворота в боливии, николас мадуро