https://ria.ru/20240627/boliviya-1955739326.html

Генпрокуратура Боливии обвинила генерала Сунигу в терроризме

Генпрокуратура Боливии обвинила генерала Сунигу в терроризме - РИА Новости, 27.06.2024

Генпрокуратура Боливии обвинила генерала Сунигу в терроризме

Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала Хуана Хосе Сунигу, возглавившего попытку госпереворота, в терроризме и вооруженном бунте, следует из ордера на арест... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:13

2024-06-27T03:13

2024-06-27T04:08

боливия

генеральная прокуратура рф

попытка госпереворота в боливии

в мире

ла-пас (департамент)

луис арсе

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала Хуана Хосе Сунигу, возглавившего попытку госпереворота, в терроризме и вооруженном бунте, следует из ордера на арест военного, который опубликовал телеканал Bolivia TV."Принимая во внимание дело... против Хуана Хосе Суниги... по предположительно совершенным преступлениям (по статьям) терроризм и вооруженный бунт против безопасности и суверенитета государства... выдаётся ордер на арест..." - говорится в документе.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трёх часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955732122.html

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боливия, генеральная прокуратура рф, попытка госпереворота в боливии, в мире, ла-пас (департамент), луис арсе