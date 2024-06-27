https://ria.ru/20240627/boliviya-1955737152.html

Посол России в Венесуэле поддержал правительство Боливии

Посол России в Венесуэле поддержал правительство Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

Посол России в Венесуэле поддержал правительство Боливии

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров высказался в поддержку правительства Боливии на фоне попытки госпереворота, следует из его сообщения в соцсети X. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:31

2024-06-27T02:31

2024-06-27T02:31

в мире

боливия

россия

венесуэла

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров высказался в поддержку правительства Боливии на фоне попытки госпереворота, следует из его сообщения в соцсети X. "Наша солидарность с народом и правительством Боливии! Долой госперевороты! Да здравствует демократия!", - написал он. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство. Прокуратура Боливии начала расследование.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955732122.html

боливия

россия

венесуэла

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в мире, боливия, россия, венесуэла, луис арсе, попытка госпереворота в боливии