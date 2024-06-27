https://ria.ru/20240627/boliviya-1955733421.html
В Боливии начали расследование из-за попытки переворота
В Боливии начали расследование из-за попытки переворота - РИА Новости, 27.06.2024
В Боливии начали расследование из-за попытки переворота
Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных, сообщило... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:41
2024-06-27T01:41
2024-06-27T01:45
в мире
боливия
попытка госпереворота в боливии
ла-пас (департамент)
луис арсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955723040_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_cfc8d762a5a788869c187bef7fa880ff.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных, сообщило ведомство."Генпрокурор Боливии распорядился ... о начале уголовного расследования против генерала Хуана Хосе Суниги и других участников действий", - говорится в заявлении.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728371.html
боливия
ла-пас (департамент)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955723040_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_3ea7fa7fe0070a0785a062d23aaf38e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент), луис арсе
В мире, Боливия, Попытка госпереворота в Боливии, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе
В Боливии начали расследование из-за попытки переворота
В Боливии начали расследование в отношении военных из-за попытки госпереворота
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных, сообщило ведомство.
"Генпрокурор Боливии распорядился ... о начале уголовного расследования против генерала Хуана Хосе Суниги и других участников действий", - говорится в заявлении.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.