https://ria.ru/20240627/boliviya-1955733421.html

В Боливии начали расследование из-за попытки переворота

В Боливии начали расследование из-за попытки переворота - РИА Новости, 27.06.2024

В Боливии начали расследование из-за попытки переворота

Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных, сообщило... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:41

2024-06-27T01:41

2024-06-27T01:45

в мире

боливия

попытка госпереворота в боливии

ла-пас (департамент)

луис арсе

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных, сообщило ведомство."Генпрокурор Боливии распорядился ... о начале уголовного расследования против генерала Хуана Хосе Суниги и других участников действий", - говорится в заявлении.В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728371.html

боливия

ла-пас (департамент)

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в мире, боливия, попытка госпереворота в боливии, ла-пас (департамент), луис арсе