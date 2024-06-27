Рейтинг@Mail.ru
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955732122.html
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 27.06.2024
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:26
2024-06-27T01:26
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955722840_0:0:3637:2047_1920x0_80_0_0_d5c461d017e10ee9d5502dae4e3cb281.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их приветствует, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV. На площади находятся больше сотни человек. Они кричат лозунги в поддержку президента страны. Арсе в сопровождении вице-президента Давида Чокеуанки вышел на балкон президентского дворца, в который ранее в среду пытались прорваться военные. "Да здравствует демократия, мы хотим отметить храбрость народа Боливии, который собрался на этой площади", - сказал вице-президент. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html
боливия
ла-пас (департамент)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955722840_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_7cec482559f6a9cb72ecc5741de7fcac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе

Сторонники главы Боливии собрались на площади в Ла-Пасе, откуда ушли военные

© AP Photo / Juan KaritaСитуация в Боливии
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Ситуация в Боливии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их приветствует, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV.
На площади находятся больше сотни человек. Они кричат лозунги в поддержку президента страны.
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Колумбии призвал боливийцев сопротивляться перевороту
00:13
Арсе в сопровождении вице-президента Давида Чокеуанки вышел на балкон президентского дворца, в который ранее в среду пытались прорваться военные.
"Да здравствует демократия, мы хотим отметить храбрость народа Боливии, который собрался на этой площади", - сказал вице-президент.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Боливии назначил новое военное руководство страны
00:23
 
В миреБоливияЛа-Пас (департамент)Луис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала