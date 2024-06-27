https://ria.ru/20240627/boliviya-1955732122.html

Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе

Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 27.06.2024

Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе

Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:26

2024-06-27T01:26

2024-06-27T01:26

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их приветствует, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV. На площади находятся больше сотни человек. Они кричат лозунги в поддержку президента страны. Арсе в сопровождении вице-президента Давида Чокеуанки вышел на балкон президентского дворца, в который ранее в среду пытались прорваться военные. "Да здравствует демократия, мы хотим отметить храбрость народа Боливии, который собрался на этой площади", - сказал вице-президент. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html

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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии