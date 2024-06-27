https://ria.ru/20240627/boliviya-1955732122.html
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 27.06.2024
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:26
2024-06-27T01:26
2024-06-27T01:26
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955722840_0:0:3637:2047_1920x0_80_0_0_d5c461d017e10ee9d5502dae4e3cb281.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их приветствует, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV. На площади находятся больше сотни человек. Они кричат лозунги в поддержку президента страны. Арсе в сопровождении вице-президента Давида Чокеуанки вышел на балкон президентского дворца, в который ранее в среду пытались прорваться военные. "Да здравствует демократия, мы хотим отметить храбрость народа Боливии, который собрался на этой площади", - сказал вице-президент. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html
боливия
ла-пас (департамент)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955722840_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_7cec482559f6a9cb72ecc5741de7fcac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе
Сторонники главы Боливии собрались на площади в Ла-Пасе, откуда ушли военные
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Сторонники президента Боливии собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные, глава государства Луис Арсе их приветствует, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV.
На площади находятся больше сотни человек. Они кричат лозунги в поддержку президента страны.
Арсе в сопровождении вице-президента Давида Чокеуанки вышел на балкон президентского дворца, в который ранее в среду пытались прорваться военные.
"Да здравствует демократия, мы хотим отметить храбрость народа Боливии, который собрался на этой площади", - сказал вице-президент.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста командующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.