https://ria.ru/20240627/boliviya-1955730823.html
Экс-главы Боливии осудили попытку военного переворота
Экс-главы Боливии осудили попытку военного переворота - РИА Новости, 27.06.2024
Экс-главы Боливии осудили попытку военного переворота
Бывшие руководители боливийского государства единогласно осудили попытку спланированного военного переворота, которую совершает генерал Сунига, и призвали... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:14
2024-06-27T01:14
2024-06-27T01:22
в мире
боливия
луис арсе
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эво моралес
попытка госпереворота в боливии
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Бывшие руководители боливийского государства единогласно осудили попытку спланированного военного переворота, которую совершает генерал Сунига, и призвали граждан и соратников к защите демократии. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги. По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией. "Заявляем, что группа специального полка Чальяпата "Мендес Аркос" захватила площадь Мурильо с помощью снайперов. Это может говорить о том, что государственный переворот они подготовили заранее. Я прошу людей с демократическими убеждениями защитить Родину от некоторых военных группировок, которые действуют против демократии и народа", - написал Арсе в своем блоге в Х. Находящаяся сейчас в тюрьме экс-президент Жанин Аньес также резко осудила действия военных, заявив, что президент и его движение должны уйти в результате демократических выборов 2025 года. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, ранее заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая экс-президента Аньес. "Как бывший президент и лидер Гражданского сообщества, я отвергаю эту военную акцию, направленную на нарушение демократии и прерывание текущего конституционного периода. Мандат нынешнего правительства должен закончиться 8 ноября 2025 года. Любая подобная попытка – не что иное, как государственный переворот. Гражданское сообщество присоединяется к воинственной защите демократии", - написал оппонирующий действующему правительству экс-президент Карлос Меса. С аналогичными заявлениями о неприятии антидемократических мер и намерении решить конфликт на выборах выступил экс-президент Хорхе "Туто" Кирога. "Неподчинение военных вновь ставит под угрозу демократию в Боливии. Народ и его институты будут защищать Конституцию!", - написал в блоге в Х экс-президент Эдуардо Родригес Вельце.-0-
https://ria.ru/20240627/borrel-1955724862.html
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в мире, боливия, луис арсе, жанин аньес, эво моралес, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Луис Арсе, Жанин Аньес, Эво Моралес, Попытка госпереворота в Боливии
Экс-главы Боливии осудили попытку военного переворота
Пять экс-президентов Боливии призвали граждан и соратников к защите демократии
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Бывшие руководители боливийского государства единогласно осудили попытку спланированного военного переворота, которую совершает генерал Сунига, и призвали граждан и соратников к защите демократии.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе
призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес
сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги. По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией.
"Заявляем, что группа специального полка Чальяпата "Мендес Аркос" захватила площадь Мурильо с помощью снайперов. Это может говорить о том, что государственный переворот они подготовили заранее. Я прошу людей с демократическими убеждениями защитить Родину от некоторых военных группировок, которые действуют против демократии и народа", - написал Арсе в своем блоге в Х.
Находящаяся сейчас в тюрьме экс-президент Жанин Аньес
также резко осудила действия военных, заявив, что президент и его движение должны уйти в результате демократических выборов 2025 года.
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, ранее заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая экс-президента Аньес.
"Как бывший президент и лидер Гражданского сообщества, я отвергаю эту военную акцию, направленную на нарушение демократии и прерывание текущего конституционного периода.
Мандат нынешнего правительства должен закончиться 8 ноября 2025 года. Любая подобная попытка – не что иное, как государственный переворот. Гражданское сообщество присоединяется к воинственной защите демократии", - написал оппонирующий действующему правительству экс-президент Карлос Меса.
С аналогичными заявлениями о неприятии антидемократических мер и намерении решить конфликт на выборах выступил экс-президент Хорхе "Туто" Кирога.
"Неподчинение военных вновь ставит под угрозу демократию в Боливии. Народ и его институты будут защищать Конституцию!", - написал в блоге в Х экс-президент Эдуардо Родригес Вельце.-0-