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Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024
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00:53 27.06.2024 (обновлено: 01:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728847.html
Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота
Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024
Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота
Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, осудила попытку госпереворота, сообщила сама политик в соцсети X. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:53
2024-06-27T01:22
в мире
боливия
жанин аньес
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, осудила попытку госпереворота, сообщила сама политик в соцсети X."Я осуждаю мобилизацию военных на площади Мурильо, намеревающихся разрушить конституционный порядок, (политическое движение) MAS (во главе) с (президентом Боливии Луисом) Арсе и (экс-президентом Эво) Моралесом должны уйти (из власти) через голосование в 2025 году. Мы, боливийцы, защищаем демократию", - написала Аньес.Выборы президента Боливии состоятся в 2025 году.Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Ее обвиняют, в том числе, в геноциде.Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес . Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе,
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728371.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html
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в мире, боливия, жанин аньес, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Жанин Аньес, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота

Аньес, которую требуют освободить из тюрьмы военные, осудила попытку переворота

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, осудила попытку госпереворота, сообщила сама политик в соцсети X.
"Я осуждаю мобилизацию военных на площади Мурильо, намеревающихся разрушить конституционный порядок, (политическое движение) MAS (во главе) с (президентом Боливии Луисом) Арсе и (экс-президентом Эво) Моралесом должны уйти (из власти) через голосование в 2025 году. Мы, боливийцы, защищаем демократию", - написала Аньес.
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ
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Выборы президента Боливии состоятся в 2025 году.
Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Ее обвиняют, в том числе, в геноциде.
Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес . Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.
После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе,
Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Колумбии призвал боливийцев сопротивляться перевороту
00:13
 
В миреБоливияЖанин АньесЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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