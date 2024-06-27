https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728847.html

Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота

Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024

Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота

Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, осудила попытку госпереворота, сообщила сама политик в соцсети X. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:53

2024-06-27T00:53

2024-06-27T01:22

в мире

боливия

жанин аньес

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, осудила попытку госпереворота, сообщила сама политик в соцсети X."Я осуждаю мобилизацию военных на площади Мурильо, намеревающихся разрушить конституционный порядок, (политическое движение) MAS (во главе) с (президентом Боливии Луисом) Арсе и (экс-президентом Эво) Моралесом должны уйти (из власти) через голосование в 2025 году. Мы, боливийцы, защищаем демократию", - написала Аньес.Выборы президента Боливии состоятся в 2025 году.Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Ее обвиняют, в том числе, в геноциде.Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес . Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе,

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728371.html

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в мире, боливия, жанин аньес, луис арсе, попытка госпереворота в боливии