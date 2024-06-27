Экс-президент Боливии Аньес осудила попытку госпереворота
Аньес, которую требуют освободить из тюрьмы военные, осудила попытку переворота
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, осудила попытку госпереворота, сообщила сама политик в соцсети X.
"Я осуждаю мобилизацию военных на площади Мурильо, намеревающихся разрушить конституционный порядок, (политическое движение) MAS (во главе) с (президентом Боливии Луисом) Арсе и (экс-президентом Эво) Моралесом должны уйти (из власти) через голосование в 2025 году. Мы, боливийцы, защищаем демократию", - написала Аньес.
Выборы президента Боливии состоятся в 2025 году.
Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Ее обвиняют, в том числе, в геноциде.
Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес . Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес.
После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе,