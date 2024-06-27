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Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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00:48 27.06.2024 (обновлено: 01:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728371.html
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас, которую они ранее захватили в рамках попытки госпереворота, сообщает телеканал Bolivia TV. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:48
2024-06-27T01:22
в мире
ла-пас (департамент)
боливия
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас, которую они ранее захватили в рамках попытки госпереворота, сообщает телеканал Bolivia TV. "Военные покидают площадь Мурильо", - сообщил телеканал. На кадрах видно, как бронетранспортер в окружении военных и фотокамер уезжает с площади. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста главнокомандующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html
ла-пас (департамент)
боливия
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ

Bolivia TV: военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас

© AP Photo / Juan KaritaСитуация в Боливии
Ситуация в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Ситуация в Боливии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас, которую они ранее захватили в рамках попытки госпереворота, сообщает телеканал Bolivia TV.
"Военные покидают площадь Мурильо", - сообщил телеканал.
На кадрах видно, как бронетранспортер в окружении военных и фотокамер уезжает с площади.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста главнокомандующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.
Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Боливии назначил новое военное руководство страны
00:23
 
В миреЛа-Пас (департамент)БоливияЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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