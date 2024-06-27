https://ria.ru/20240627/boliviya-1955728371.html

Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ

Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2024

Военные покидают площадь Мурильо в боливийском Ла-Пасе, сообщили СМИ

Военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас, которую они ранее захватили в рамках попытки госпереворота, сообщает телеканал Bolivia TV. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:48

2024-06-27T00:48

2024-06-27T01:22

в мире

ла-пас (департамент)

боливия

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Военные покидают площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас, которую они ранее захватили в рамках попытки госпереворота, сообщает телеканал Bolivia TV. "Военные покидают площадь Мурильо", - сообщил телеканал. На кадрах видно, как бронетранспортер в окружении военных и фотокамер уезжает с площади. Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который, по сообщению местных СМИ, ранее был отстранен с поста главнокомандующего армией. Арсе назначил новое военное руководство.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html

ла-пас (департамент)

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в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии