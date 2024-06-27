https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html
Президент Боливии назначил новое военное руководство страны
Президент Боливии назначил новое военное руководство страны - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Боливии назначил новое военное руководство страны
Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:23
2024-06-27T00:23
2024-06-27T01:22
в мире
боливия
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство, следует из трансляции гостелеканала Bolivia TV.Арсе в присутствии военных и журналистов привел к присяге нового главнокомандующего армии генерала Хосе Уилсона Санчеса.Во время мероприятия были слышны звуки применения спецсредств на площади Мурильо в Ла-Пасе.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. Ее возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, которого, по сообщению местных СМИ, ранее отстранили с поста главнокомандующего армией.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724454.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Президент Боливии назначил новое военное руководство страны
Президент Боливии назначил новое военное руководство на фоне попытки переворота