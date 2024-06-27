https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html

Президент Колумбии призвал боливийцев сопротивляться перевороту

Президент Колумбии призвал боливийцев сопротивляться перевороту - РИА Новости, 27.06.2024

Президент Колумбии призвал боливийцев сопротивляться перевороту

Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х призвал весь боливийский народ к демократическому сопротивлению военному перевороту в стране и заявил, что... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:13

2024-06-27T00:13

2024-06-27T01:22

густаво петро

в мире

колумбия

боливия

латинская америка

попытка госпереворота в боливии

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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х призвал весь боливийский народ к демократическому сопротивлению военному перевороту в стране и заявил, что его правительство не станет устанавливать отношений с диктатурой, которая может установиться в соседней стране."Военный переворот в Боливии абсолютно неприемлем. Я приглашаю весь боливийский народ к демократическому сопротивлению. Латинская Америка должна объединиться в пользу демократии. Посольство Колумбии должно предоставить убежище преследуемым. Между Колумбией и диктатурой не будет дипломатических отношений", - написал политик.

https://ria.ru/20240627/borrel-1955724862.html

колумбия

боливия

латинская америка

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густаво петро, в мире, колумбия, боливия, латинская америка, попытка госпереворота в боливии