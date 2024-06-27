https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724454.html

Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных

Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных - РИА Новости, 27.06.2024

Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:09

2024-06-27T00:09

2024-06-27T01:22

боливия

в мире

жанин аньес

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая экс-президента Жанин Аньес, следует из его заявления."Мы хотим вернуть демократию... Требование военных - освободить политических заключённых - (экс-губернатора Луиса) Камачо, (экс-президента Жанин) Аньес", - сказал он журналистам.Заявление генерала транслировал аргентинский канал TN.Камачо и Аньес находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.Ранее в среду местные СМИ сообщили о присутствии военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.По данным издания El Deber, Сунига ранее был оставлен с поста главнокомандующего армией.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html

https://ria.ru/20240627/borrel-1955724862.html

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боливия, в мире, жанин аньес, луис арсе, попытка госпереворота в боливии