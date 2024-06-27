https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724454.html
Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных
Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных - РИА Новости, 27.06.2024
Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:09
2024-06-27T00:09
2024-06-27T01:22
боливия
в мире
жанин аньес
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попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая экс-президента Жанин Аньес, следует из его заявления."Мы хотим вернуть демократию... Требование военных - освободить политических заключённых - (экс-губернатора Луиса) Камачо, (экс-президента Жанин) Аньес", - сказал он журналистам.Заявление генерала транслировал аргентинский канал TN.Камачо и Аньес находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.Ранее в среду местные СМИ сообщили о присутствии военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.По данным издания El Deber, Сунига ранее был оставлен с поста главнокомандующего армией.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955724603.html
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боливия, в мире, жанин аньес, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
Боливия, В мире, Жанин Аньес, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Лидер госпереворота в Боливии потребовал освобождения политзаключенных
Генерал Сунига требует освободить политзаключенных, включая экс-президента Аньес
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных , включая экс-президента Жанин Аньес, следует из его заявления.
"Мы хотим вернуть демократию... Требование военных - освободить политических заключённых - (экс-губернатора Луиса) Камачо, (экс-президента Жанин) Аньес", - сказал он журналистам.
Заявление генерала транслировал аргентинский канал TN.
Камачо и Аньес находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о присутствии военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе
призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.
По данным издания El Deber, Сунига ранее был оставлен с поста главнокомандующего армией.