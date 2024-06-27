https://ria.ru/20240627/bolgariya-1955924879.html
Президент Болгарии отказался возглавить делегацию на саммите НАТО в июле
Президент Болгарии отказался возглавить делегацию на саммите НАТО в июле - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Болгарии отказался возглавить делегацию на саммите НАТО в июле
Президент Болгарии Румен Радев отказался принять предложение совета министров возглавить делегацию для участия в июльском саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:16
2024-06-27T18:16
2024-06-27T18:16
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев отказался принять предложение совета министров возглавить делегацию для участия в июльском саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление офиса президента. По данным телевидения, совет министров 26 июня утвердил рамочные позиции Болгарии для саммита в Вашингтоне, который пройдет в июле. По решению совета, президенту Болгарии предлагалось возглавить делегацию страны, чтобы представить принятые рамочные позиции и на их основе одобрить и подтвердить представленные на встрече документы. В состав делегации также включили премьера технического правительства страны Димитара Главчева. "Президент Румен Радев не принял предложение Совета министров возглавить болгарскую делегацию и принять участие во встрече глав государств и правительств в Вашингтоне", - отмечает телевидение. БНТ сообщает со ссылкой на заявление, что Радев не принимает некоторые положения рамочной позиции, принятой советом министров относительно обязательств, которые берет на себя Болгария по конфликту на Украине. Саммит НАТО пройдет в американской столице с 9 по 11 июля.
https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950253072.html
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в мире, болгария, вашингтон (штат), украина, румен радев, нато
В мире, Болгария, Вашингтон (штат), Украина, Румен Радев, НАТО
Президент Болгарии отказался возглавить делегацию на саммите НАТО в июле
Президент Болгарии Радев отказался возглавить делегацию на июльском саммите НАТО