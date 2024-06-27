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Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах - РИА Новости, 27.06.2024
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11:44 27.06.2024
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Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах
Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах - РИА Новости, 27.06.2024
Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:44
2024-06-27T11:44
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и будут выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. "Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период. После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
https://realty.ria.ru/20240627/kapremont-1955634588.html
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москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ

Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботник ЖЭКа чинит батарею
Работник ЖЭКа чинит батарею - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работник ЖЭКа чинит батарею
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и будут выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что при капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования.
"Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период. После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
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