https://ria.ru/20240627/biryukov-1955809294.html

Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах

Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах - РИА Новости, 27.06.2024

Бирюков: в Москве в рамках капремонта заменят системы отопления в 812 домах

Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:44

2024-06-27T11:44

2024-06-27T11:44

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москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и будут выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. "Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период. После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

https://realty.ria.ru/20240627/kapremont-1955634588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх