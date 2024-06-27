https://ria.ru/20240627/bezrabotnye-1955801717.html

Томский депутат пожаловался на "профессиональных безработных"

Томский депутат пожаловался на "профессиональных безработных" - РИА Новости, 27.06.2024

Томский депутат пожаловался на "профессиональных безработных"

Депутат законодательной думы Томской области, директор АО "Дубровское" Геннадий Сергиенко пожаловался губернатору Владимиру Мазуру на "профессиональных... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:16

2024-06-27T11:16

2024-06-27T11:16

томская область

владимир мазур

общество

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НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Депутат законодательной думы Томской области, директор АО "Дубровское" Геннадий Сергиенко пожаловался губернатору Владимиру Мазуру на "профессиональных безработных", глава региона планирует вынести проблему на федеральный уровень. "Я буквально позавчера услышал такое выражение, что у нас появилась прослойка профессиональных безработных. Это люди, которые месяц поработали, три-четыре получают 16 тысяч рублей и в теневой рынок уходят, работают. Таксуют и прочее что-то делают", - рассказал депутат на сессии облдумы, задавая вопрос выступавшему с отчетом о работе обладминистрации в 2023 году губернатору. Сергиенко пожаловался, что в последние 2 года такая проблема существует даже в таких сельхозпредприятиях, как его, в глубинке. По словам депутата, в напряженный летний период у него нехватка почти 20 работников - механизаторов, водителей, операторов. Тем не менее молодые парни на этот период увольняются, а затем через три месяца устраиваются снова. Он сравнил это с наказуемым во времена СССР тунеядством. "Мне кажется в стране везде такая ерунда. Наступило время что-то менять с этой службой занятости… Сейчас кадров не хватает, а мы платим им. Просто через интернет автоматом его ставят на учет и получает три месяца по 16 тысяч рублей, если у него зарплата 45 или больше. В стране, наверное, надо поднимать, ставить этот вопрос. Зачем таких профессиональных безработных содержать и кормить?" - возмутился депутат. Мазур сказал, что власти знают об этой проблеме и планируют поднять ее на федеральном уровне. "Поддерживаю вашу боль. Действительно, когда нехватка трактористов, водителей, операторов, а ты видишь, что он болтается по деревне… здоровый лоб не на СВО, не в поле, вопросы возникают, конечно. Когда президент всем ставит задачу встать в одну линию, чтобы все понимали, где страна находится, чтобы каждый понимал, куда и для какой цели мы идем и какая победа нам нужна, такие случаи, конечно, возмущают людей. И надо находить механизм их привлечения к общественным работам, специальным работам, к наказанию, разбираться в каждом случае", - считает глава региона. Он предложил коллегам выработать предложения по проблеме и обозначить ее на специальном федеральном семинаре в начале июля. "Все зависит от того, насколько мы сегодня компетентны об этом заявить", - добавил он.

https://ria.ru/20240403/kadry-1937609112.html

https://ria.ru/20240313/startapy-1932705251.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томская область, владимир мазур, общество