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ФРГ, Польша и Чехия попросили у главы ЕК деньги для беженцев, заявил Шольц - РИА Новости, 27.06.2024
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18:14 27.06.2024 (обновлено: 18:17 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/bezhentsy-1955924010.html
ФРГ, Польша и Чехия попросили у главы ЕК деньги для беженцев, заявил Шольц
ФРГ, Польша и Чехия попросили у главы ЕК деньги для беженцев, заявил Шольц - РИА Новости, 27.06.2024
ФРГ, Польша и Чехия попросили у главы ЕК деньги для беженцев, заявил Шольц
Германия, Польша и Чехия направили на имя главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прошение о предоставлении средств для интеграции и размещения украинских... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:14
2024-06-27T18:17
в мире
германия
польша
чехия
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
кайя каллас
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Германия, Польша и Чехия направили на имя главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прошение о предоставлении средств для интеграции и размещения украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его речь транслировалась на сайте Еврокомиссии."Не распределено четко, кто и что делает. Германия, Польша, Чехия и небольшое количество других стран приняли наибольшее количество беженцев, поэтому я и мои коллеги считаем, что сейчас самое время принять решение", - заявил Шольц, прибыв на саммит ЕС в Брюссель. По словам Шольца, принявшим наибольшее количество беженцев странам необходимо финансирование для обеспечения их средствами для жизни, оплаты языковых курсов и профессиональной подготовки. "Вместе с коллегами из Польши и Чехии я обратился к председательнице комиссии (Урсуле фон дер Ляйен - ред.) с письмом по этому поводу, и мы захотим обсудить этот вопрос", - добавил он. В четверг в Брюсселе откроется саммит ЕС, где на пост главы ЕК будет предложена Урсула фон дер Ляйен. Пост главы дипломатии ЕС должна получить премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет - экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.
https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html
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в мире, германия, польша, чехия, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
В мире, Германия, Польша, Чехия, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
ФРГ, Польша и Чехия попросили у главы ЕК деньги для беженцев, заявил Шольц

Шольц: ФРГ, Польша и Чехия попросили у фон дер Ляйен средства для беженцев

© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Германия, Польша и Чехия направили на имя главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прошение о предоставлении средств для интеграции и размещения украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его речь транслировалась на сайте Еврокомиссии.
"Не распределено четко, кто и что делает. Германия, Польша, Чехия и небольшое количество других стран приняли наибольшее количество беженцев, поэтому я и мои коллеги считаем, что сейчас самое время принять решение", - заявил Шольц, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам
25 мая, 16:40
По словам Шольца, принявшим наибольшее количество беженцев странам необходимо финансирование для обеспечения их средствами для жизни, оплаты языковых курсов и профессиональной подготовки. "Вместе с коллегами из Польши и Чехии я обратился к председательнице комиссии (Урсуле фон дер Ляйен - ред.) с письмом по этому поводу, и мы захотим обсудить этот вопрос", - добавил он.
В четверг в Брюсселе откроется саммит ЕС, где на пост главы ЕК будет предложена Урсула фон дер Ляйен. Пост главы дипломатии ЕС должна получить премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет - экс-премьер Португалии Антониу Кошта.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Вчера, 13:25
Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии.
Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев.
По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.
Прага - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев
3 июня, 10:17
 
В миреГерманияПольшаЧехияУрсула фон дер ЛяйенОлаф ШольцКайя КалласЕврокомиссияЕвросоюзЕвросовет
 
 
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