https://ria.ru/20240627/belorussiya-1955842200.html

Лукашенко назначил посла в России главой своей администрации

Лукашенко назначил посла в России главой своей администрации - РИА Новости, 27.06.2024

Лукашенко назначил посла в России главой своей администрации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Дмитрия Крутого, который до этого занимал должность посла республики в России,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:41

2024-06-27T13:41

2024-06-27T15:08

политика

россия

белоруссия

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Дмитрия Крутого, который до этого занимал должность посла республики в России, сообщил в четверг Telegram-канал "Пул Первого"."Глава Администрации президента Беларуси - Дмитрий Крутой", - говорится в сообщении по итогам рассмотрения главой государства кадровых вопросов.Крутой 1 августа 2022 года был назначен послом в Российской Федерации с полномочиями заместителя премьер-министра Белоруссии и по совместительству полномочным представителем республики при Экономическом совете СНГ, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Ранее в разные годы Крутой занимал должности министра экономики, первого заместителя премьер-министра, заместителя главы администрации президента.В свою очередь, новым послом Белоруссии в РФ назначен министр промышленности Александр Рогожник, а его место займет бывший заместитель Александр Ефимов.Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, выбор посла в РФ глава государства объяснил тем, что в основном перспектива работы Белоруссии с Россией - это те проекты, которые лежат в сфере промышленности. "У нас там вопросов много еще. Пусть занимается", - сказал белорусский лидер.Обращаясь к Крутому, Лукашенко отметил, что тот будет контролировать Рогожника. "Где надо - подключайте правительство, где надо - шевелите посла. Рогожник предупрежден об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика, которой я обладаю, нынешнего посла - Дмитрия Крутого - он себе покоя не дает, мечется по всей России, как трудоголик. И второе - своим подчиненным - тоже им неспокойно: если вовремя не выполнил то или иное обязательство, тогда работай и в субботу, и в воскресенье", - сказал Лукашенко.По его словам, это то, что нужно сегодня для администрации президента, и прежде всего в плане контроля над правительством и другими структурами. "Работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера", - подчеркнул белорусский лидер.

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https://ria.ru/20240610/rouming-1952042218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия