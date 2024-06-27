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Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки - РИА Новости, 27.06.2024
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:14
2024-06-27T09:14
2024-06-27T09:15
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов. В министерстве отметили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск "с ювелирной точностью" уничтожили разведанные позиции ВСУ - блиндажи, огневые точки и живую силу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки
МО РФ опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ у Белогоровки ударными дронами