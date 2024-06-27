https://ria.ru/20240627/belogorovka-1955762600.html

Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки

Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки - РИА Новости, 27.06.2024

Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:14

2024-06-27T09:14

2024-06-27T09:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов. В министерстве отметили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск "с ювелирной точностью" уничтожили разведанные позиции ВСУ - блиндажи, огневые точки и живую силу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф