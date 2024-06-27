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Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки - РИА Новости, 27.06.2024
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09:14 27.06.2024 (обновлено: 09:15 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/belogorovka-1955762600.html
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки - РИА Новости, 27.06.2024
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:14
2024-06-27T09:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов. В министерстве отметили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск "с ювелирной точностью" уничтожили разведанные позиции ВСУ - блиндажи, огневые точки и живую силу.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Белогоровки

МО РФ опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ у Белогоровки ударными дронами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций военнослужащих 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки с помощью ударных дронов.
В министерстве отметили, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск "с ювелирной точностью" уничтожили разведанные позиции ВСУ - блиндажи, огневые точки и живую силу.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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