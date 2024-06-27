https://ria.ru/20240627/belgorod-1955758256.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.06.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:47
2024-06-27T08:47
2024-06-27T08:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 08.22 мск, через 20 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности