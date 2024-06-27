https://ria.ru/20240627/bardella-1955735751.html

Лидер партии Ле Пен заявил о готовности оказать военную поддержку Украине

Лидер партии Ле Пен заявил о готовности оказать военную поддержку Украине - РИА Новости, 27.06.2024

Лидер партии Ле Пен заявил о готовности оказать военную поддержку Украине

Жордан Барделла, лидер правой партии "Национальное объединение" (RN), которую ранее в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен и у которой есть шанс... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:05

2024-06-27T02:05

2024-06-27T02:05

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жордан Барделла, лидер правой партии "Национальное объединение" (RN), которую ранее в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен и у которой есть шанс на победу на внеочередных парламентских выборах, заявил, что готов оказывать военную поддержку Украине, если это не ухудшит отношения Франции с Россией, пишет издание Financial Times по итогам интервью с политиком. "Барделла заявил, что готов оказать военную поддержку Украине, если это не приведет к эскалации отношений с Россией", - пишет издание. Отмечается, что ранее партия "имела сильные симпатии к России", однако позднее поддержала украинскую сторону. "Моя позиция изменилась. Это больше не изменится", - заявил Барделла. Кроме того, политик рассказал о полной готовности партии возглавить Францию и пообещал использовать политический вес своей победы на выборах, чтобы сократить взносы страны в бюджет ЕС на 2 миллиарда евро. Барделла заявил, что его партия также намерена в ближайшие годы пересмотреть французскую конституцию посредством референдума, чтобы установить так называемое "национальное предпочтение" для граждан перед иностранцами в отношении социального жилья и пособий. На этой неделе Барделла выступал против отправки дальнобойных вооружений Киеву, заявив, что это сделает страну соучастницей конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20240618/politico-1953647184.html

https://ria.ru/20240624/bardella-1955043462.html

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