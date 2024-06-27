Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/armeniya-1955880264.html
В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении
В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении - РИА Новости, 27.06.2024
В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении
Армянская сторона проинформировала латвийских коллег о постепенном уходе российских военных из Армении, заявила в четверг спикер сейма Латвии Дайга Миериня по... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:33
2024-06-27T15:33
в мире
армения
никол пашинян
латвия
одкб
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/61/1547976122_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_e2cc4fd497ceef6ddac8e6c81e84bfa7.jpg
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Армянская сторона проинформировала латвийских коллег о постепенном уходе российских военных из Армении, заявила в четверг спикер сейма Латвии Дайга Миериня по итогам встречи с председателем армянского парламента Аленом Симоняном. "Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны", - цитирует слова спикера сейма латвийское издание Rus.LSM. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, "наоборот, создает проблемы". Позднее армянский премьер не исключал выхода Армении из организации. В мае директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения, и такое решение было принято. Армения также попросила российскую сторону вывести пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц". На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955617214.html
https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html
https://ria.ru/20240522/pashinyan-1947717625.html
армения
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/61/1547976122_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_4b9c65b117224bc8ee5b47e2dbae7f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян, латвия, одкб, россия
В мире, Армения, Никол Пашинян, Латвия, ОДКБ, Россия
В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении

Спикер сейма Латвии: Армения сообщила о постепенном выходе российских военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Армянская сторона проинформировала латвийских коллег о постепенном уходе российских военных из Армении, заявила в четверг спикер сейма Латвии Дайга Миериня по итогам встречи с председателем армянского парламента Аленом Симоняном.
"Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны", - цитирует слова спикера сейма латвийское издание Rus.LSM.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова
26 июня, 15:44
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, "наоборот, создает проблемы". Позднее армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Лукашенко дал совет Пашиняну
1 июня, 09:47
В мае директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения, и такое решение было принято. Армения также попросила российскую сторону вывести пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц".
На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе
22 мая, 17:13
 
В миреАрменияНикол ПашинянЛатвияОДКБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала