В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении
Спикер сейма Латвии: Армения сообщила о постепенном выходе российских военных
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Армянская сторона проинформировала латвийских коллег о постепенном уходе российских военных из Армении, заявила в четверг спикер сейма Латвии Дайга Миериня по итогам встречи с председателем армянского парламента Аленом Симоняном.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, "наоборот, создает проблемы". Позднее армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
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В мае директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения, и такое решение было принято. Армения также попросила российскую сторону вывести пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц".
На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.