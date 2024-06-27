https://ria.ru/20240627/armeniya-1955880264.html

В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении

В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении - РИА Новости, 27.06.2024

В Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении

Армянская сторона проинформировала латвийских коллег о постепенном уходе российских военных из Армении, заявила в четверг спикер сейма Латвии Дайга Миериня по... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:33

2024-06-27T15:33

2024-06-27T15:33

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Армянская сторона проинформировала латвийских коллег о постепенном уходе российских военных из Армении, заявила в четверг спикер сейма Латвии Дайга Миериня по итогам встречи с председателем армянского парламента Аленом Симоняном. "Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны", - цитирует слова спикера сейма латвийское издание Rus.LSM. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, "наоборот, создает проблемы". Позднее армянский премьер не исключал выхода Армении из организации. В мае директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения, и такое решение было принято. Армения также попросила российскую сторону вывести пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц". На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955617214.html

https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html

https://ria.ru/20240522/pashinyan-1947717625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, латвия, одкб, россия