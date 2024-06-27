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США известны актами грабежа иностранных государств, заявил Медведев

США известны актами грабежа иностранных государств, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

США известны актами грабежа иностранных государств, заявил Медведев

Отныне ни одна страна не застрахована от изъятия ее активов, США известны своими актами грабежа иностранных государств, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:20

2024-06-27T17:20

2024-06-27T17:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Отныне ни одна страна не застрахована от изъятия ее активов, США известны своими актами грабежа иностранных государств, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Степень правового нигилизма США и их клевретов достигла крайней точки. Отныне ни одна страна не застрахована от того, что ее активы не будут произвольно изъяты для продвижения идеалов этого самого пресловутого миропорядка, основанного на американском доминировании. США известны своими актами грабежа иностранных государств, открытого", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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сша, россия, дмитрий медведев, в мире