https://ria.ru/20240627/aktivy-1955900097.html

Медведев призвал страны не поддерживать изъятие российских активов

Медведев призвал страны не поддерживать изъятие российских активов - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев призвал страны не поддерживать изъятие российских активов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал всех ответственных членов международного сообщества не поддерживать изъятие активов РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:48

2024-06-27T16:48

2024-06-27T17:03

экономика

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал всех ответственных членов международного сообщества не поддерживать изъятие активов РФ."Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать и обвинения в соучастии" - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ.Он отметил, что хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия. "Я об этом уже тоже говорил, и даже стать casus belli, так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную коллективную самооборону. В любом случае, мы вынуждены будем принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что активы должны быть разблокированы и возвращены государству, и напомнил, что в прошлом месяце был издан указа президента России об изъятии активов США и потворствующих им лиц. "В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем и будет весьма неприятный болезненный удар. При этом, конечно, хочу заверить, что права добросовестных иностранных инвесторов в российскую экономику нарушены не будут. Речь идет только о взаимном использовании вот этих репрессивных мер. Пока это лишь предупреждение другим странам, которые захотят последовать дурному примеру Америки. Предупреждение о том, что потери можно избежать, и поэтому суверенные активы России должны быть разблокированы и возвращены нашему государству", - сказал Медведев.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, санкции в отношении россии