В Минфине оценили вероятность конфискации российских активов в США
Минфин: вероятность конфискации активов России в США повысится поздней осенью
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вероятность конфискации российских активов в США повысится поздней осенью 2024 года, когда президентские выборы в стране уже завершатся и Белый дом не будет опасаться навредить их результатам своими действиями, предположил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.
Выступая на тему конфискации российских активов за рубежом в дискуссионном клубе "Валдай", он отметил, что Вашингтон не хочет дестабилизировать мировую экономику перед президентскими выборами в США.
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"После выборов этот тормоз исчезнет, и какой-нибудь "коллективный Байден" может решиться на то, чтобы "перевернуть доску" или пойти на какое-то обострение... Особенно если выиграет Трамп, потому что будет период, когда у Байдена будет власть и понятно, что он уходит... Поэтому поздней осенью, с моей точки зрения, будет критическое время, когда вероятность ее (конфискации - ред.) повысится", - сказал Тимофеев.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.