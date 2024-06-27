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Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с активами, заявили в МИД
Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с активами, заявили в МИД - РИА Новости, 27.06.2024
Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с активами, заявили в МИД
Москва не исключает, что может подать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Киеву доходов от российских активов, в настоящее время проводится... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:59
2024-06-27T12:59
2024-06-27T12:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что может подать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Киеву доходов от российских активов, в настоящее время проводится юридический анализ, заявил РИА Новости представитель Российской Федерации по делам в Международном Суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Ранее глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине. "Безусловно. Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России. Работают эффективно наши юридические команды, анализируется ситуация… В перспективе всё это возможно", - сказал Кузьмин агентству на полях ПМЮФ-2024. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, украина, москва, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, оон, g7, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Москва, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, ООН, G7, Санкции в отношении России
Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с активами, заявили в МИД
В МИД не исключили, что РФ может подать иск в суд ООН из-за ситуации с активами