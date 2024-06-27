https://ria.ru/20240627/agroforum-1955810775.html

Более 20 мероприятий пройдут на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае

Более 20 мероприятий пройдут на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае - РИА Новости, 27.06.2024

Более 20 мероприятий пройдут на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае

Более 20 деловых мероприятий пройдут на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае, сам агрофорум состоится с 10 по 12 июля, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:01

2024-06-27T12:01

2024-06-27T12:01

алтайский край

форум

алтайский край

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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Более 20 деловых мероприятий пройдут на "Дне сибирского поля" в Алтайском крае, сам агрофорум состоится с 10 по 12 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Алтайском крае продолжается подготовка к ежегодному межрегиональному агропромышленному форуму "День сибирского поля". В этом году он пройдет 10-12 июля", - говорится в сообщении. Организаторы форума, а также компании-участники предлагают обсудить на его площадках многочисленные вопросы: секреты высокого урожая, IT-решения для сельского хозяйства, эффективные системы минерального питания, качество горюче-смазочных материалов, цифровые решения в агропромышленном комплексе, стратегию развития агропрома, меры поддержки отрасли. "Для нас важно, чтобы "День сибирского поля" был максимально полезным, эффективным, продуктивным для гостей. Поэтому проводим форум три дня. Кроме непосредственно самой выставки гостям будут предложены интерактивные зоны, тест-драйвы и, конечно же, встречи с экспертами. Деловая программа "Дня сибирского поля" в этом году будет насыщенной: состоятся обучающие семинары, конференции, форумы, совещания, панельные дискуссии, круглые столы. Всего за три дня в Сибирском агропарке запланировано более 20 мероприятий", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства края Александра Лукьянова.

https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html

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алтайский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

форум, алтайский край