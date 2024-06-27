https://ria.ru/20240627/abkhaziya-1955892363.html

В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:12

2024-06-27T16:12

2024-06-27T16:21

россия

абхазия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951361685_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_3430189e6314da8a83a96fc0352dfe8d.png

СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии."Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.Для остальных четверых подозреваемых мера пресечения будет избрана 28 июня.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. По делу арестованы 7 подозреваемых, все они граждане Абхазии. Как ранее сообщил РИА Новости глава МВД Роберт Киут, перестрелка произошла в результате давнего имущественного конфликта.

https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, в мире