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В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
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16:12 27.06.2024 (обновлено: 16:21 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/abkhaziya-1955892363.html
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:12
2024-06-27T16:21
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СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии."Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.Для остальных четверых подозреваемых мера пресечения будет избрана 28 июня.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. По делу арестованы 7 подозреваемых, все они граждане Абхазии. Как ранее сообщил РИА Новости глава МВД Роберт Киут, перестрелка произошла в результате давнего имущественного конфликта.
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html
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россия, абхазия, в мире
Россия, Абхазия, В мире
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

Суд арестовал 3 подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на 2 месяца

© SputnikГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Sputnik
Граница России и Абхазии
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СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.
«
"Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.
Для остальных четверых подозреваемых мера пресечения будет избрана 28 июня.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. По делу арестованы 7 подозреваемых, все они граждане Абхазии. Как ранее сообщил РИА Новости глава МВД Роберт Киут, перестрелка произошла в результате давнего имущественного конфликта.
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