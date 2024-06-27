https://ria.ru/20240627/abkhaziya-1955892363.html
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:12
2024-06-27T16:12
2024-06-27T16:21
россия
абхазия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951361685_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_3430189e6314da8a83a96fc0352dfe8d.png
СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии."Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.Для остальных четверых подозреваемых мера пресечения будет избрана 28 июня.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. По делу арестованы 7 подозреваемых, все они граждане Абхазии. Как ранее сообщил РИА Новости глава МВД Роберт Киут, перестрелка произошла в результате давнего имущественного конфликта.
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951361685_151:0:2530:1784_1920x0_80_0_0_b7055ccd6dd82cfc8e7c87bd11b6f499.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, в мире
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Суд арестовал 3 подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на 2 месяца
СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии арестовали в четверг по решению суда на два месяца, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.
«
"Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.
Для остальных четверых подозреваемых мера пресечения будет избрана 28 июня.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. По делу арестованы 7 подозреваемых, все они граждане Абхазии. Как ранее сообщил РИА Новости глава МВД Роберт Киут, перестрелка произошла в результате давнего имущественного конфликта.