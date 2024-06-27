Рейтинг@Mail.ru
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 27.06.2024 (обновлено: 18:48 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/abbas-1955931946.html
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 27.06.2024
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:41
2024-06-27T18:48
россия
палестина
дмитрий песков
махмуд аббас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О сроках мы своевременно сообщим", — отметил Песков, говоря о готовящемся визите, его слова приводят "Известия".Ранее источник в канцелярии президента Палестины сообщал РИА Новости, что Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с Путиным.
https://ria.ru/20240625/khamas-1955228641.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3247492d80c5335eee334841b9d47e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, дмитрий песков, махмуд аббас
Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Махмуд Аббас
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков

Песков: идет подготовка визита президента Палестины Аббаса в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"О сроках мы своевременно сообщим", — отметил Песков, говоря о готовящемся визите, его слова приводят "Известия".
Ранее источник в канцелярии президента Палестины сообщал РИА Новости, что Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с Путиным.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
ХАМАС ожидает встречи палестинских фракций в Москве
25 июня, 08:54
 
РоссияПалестинаДмитрий ПесковМахмуд Аббас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала