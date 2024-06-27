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Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 27.06.2024
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:41
2024-06-27T18:41
2024-06-27T18:48
россия
палестина
дмитрий песков
махмуд аббас
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О сроках мы своевременно сообщим", — отметил Песков, говоря о готовящемся визите, его слова приводят "Известия".Ранее источник в канцелярии президента Палестины сообщал РИА Новости, что Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с Путиным.
https://ria.ru/20240625/khamas-1955228641.html
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россия, палестина, дмитрий песков, махмуд аббас
Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Махмуд Аббас
Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков
Песков: идет подготовка визита президента Палестины Аббаса в Россию