https://ria.ru/20240627/abbas-1955931946.html

Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков

Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 27.06.2024

Идет подготовка визита президента Палестины в Россию, сообщил Песков

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:41

2024-06-27T18:41

2024-06-27T18:48

россия

палестина

дмитрий песков

махмуд аббас

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, сроки визита назовут своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О сроках мы своевременно сообщим", — отметил Песков, говоря о готовящемся визите, его слова приводят "Известия".Ранее источник в канцелярии президента Палестины сообщал РИА Новости, что Аббас посетит Россию 18 августа и планирует встретиться с Путиным.

https://ria.ru/20240625/khamas-1955228641.html

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палестина

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россия, палестина, дмитрий песков, махмуд аббас