https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955570962.html

Зюганов заявил, что пока не собирается на пенсию

Зюганов заявил, что пока не собирается на пенсию - РИА Новости, 26.06.2024

Зюганов заявил, что пока не собирается на пенсию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на пенсию пока не собирается, по его мнению, люди с таким опытом, как у него, должны служить стране. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:29

2024-06-26T13:29

2024-06-26T13:29

геннадий зюганов

россия

политика

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на пенсию пока не собирается, по его мнению, люди с таким опытом, как у него, должны служить стране. Зюганов отмечает в среду юбилей, политику исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "На пенсию не уходят, государственные деятели люди с таким опытом, как у меня, должны служить стране", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240626/putin-1955558878.html

россия

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Кирилл Волков

геннадий зюганов, россия, политика