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Бесхозные с/х земли в Ярославской области будут изымать и продавать - РИА Новости, 26.06.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:52 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zemlya-1955679677.html
Бесхозные с/х земли в Ярославской области будут изымать и продавать
Бесхозные с/х земли в Ярославской области будут изымать и продавать - РИА Новости, 26.06.2024
Бесхозные с/х земли в Ярославской области будут изымать и продавать
До конца текущего года в Ярославской области проведут инвентаризацию и оцифровку земель сельскохозяйственного назначения, бесхозные земли будут изъяты и проданы РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:52
2024-06-26T18:52
ярославская область
даниловский район
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. До конца текущего года в Ярославской области проведут инвентаризацию и оцифровку земель сельскохозяйственного назначения, бесхозные земли будут изъяты и проданы на торгах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева. "Наши земли сельхозназначения не должны простаивать. Запрос на них есть. АПК динамично развивается и является одним из локомотивов экономики региона. Но пока одни аграрии увеличивают площади обработки и объемы продукции, у других собственников поля зарастают. Из 900 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в активном обороте только 300 тысяч", - сказал Евраев, слова которого приводит пресс-служба. До конца года, как отмечалось на мероприятии, специалисты совместно с представителями муниципальных образований региона проведут инвентаризацию и оцифровку земель сельскохозяйственного назначения. По итогам работы, если выяснится, что территории не оформлены в собственность, не содержатся должным образом, земли будут изъяты и переданы на баланс муниципальных образований. "У нас есть цель навести порядок и создать условия для инвестиций, новых рабочих мест, роста зарплаты и развития сельской местности", – отметил губернатор. Также могут быть изъяты земли, заросшие борщевиком. Об этом губернатор Ярославской области сообщил в ходе прямой линии, которая 25 июня прошла на региональных телеканалах. Отвечая на вопрос жителя Даниловского района, глава региона подчеркнул значимость обработки от этого опасного растения не только муниципальных земель, но и территорий, находящихся в частной собственности. Таких в регионе много. "В данном случае мы поменяли Кодекс об административных правонарушениях. По всем районам составлены электронные карты, где произрастает борщевик. Все собственники, которые не будут должным образом ухаживать за своими земельными участками, будут привлечены к административной ответственности, а в случае повторных нарушений будет ставиться вопрос об изъятии земельных участков", - сказал губернатор. В этом году на уничтожение борщевика Сосновского в Ярославской области правительством региона выделено 70 миллионов рублей – в пять раз больше, чем в 2023 году. Химическая обработка растений по рекомендации структур правительства области организована в два этапа. В рамках первого этапа уже выполнено 96% запланированных работ.
https://ria.ru/20240625/evraev-1955378915.html
https://ria.ru/20240621/proekt-1954547542.html
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даниловский район
Ярославская область, Даниловский район

Бесхозные с/х земли в Ярославской области будут изымать и продавать

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. До конца текущего года в Ярославской области проведут инвентаризацию и оцифровку земель сельскохозяйственного назначения, бесхозные земли будут изъяты и проданы на торгах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
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"Наши земли сельхозназначения не должны простаивать. Запрос на них есть. АПК динамично развивается и является одним из локомотивов экономики региона. Но пока одни аграрии увеличивают площади обработки и объемы продукции, у других собственников поля зарастают. Из 900 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в активном обороте только 300 тысяч", - сказал Евраев, слова которого приводит пресс-служба.
До конца года, как отмечалось на мероприятии, специалисты совместно с представителями муниципальных образований региона проведут инвентаризацию и оцифровку земель сельскохозяйственного назначения. По итогам работы, если выяснится, что территории не оформлены в собственность, не содержатся должным образом, земли будут изъяты и переданы на баланс муниципальных образований.
"У нас есть цель навести порядок и создать условия для инвестиций, новых рабочих мест, роста зарплаты и развития сельской местности", – отметил губернатор.
Также могут быть изъяты земли, заросшие борщевиком. Об этом губернатор Ярославской области сообщил в ходе прямой линии, которая 25 июня прошла на региональных телеканалах.
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Отвечая на вопрос жителя Даниловского района, глава региона подчеркнул значимость обработки от этого опасного растения не только муниципальных земель, но и территорий, находящихся в частной собственности. Таких в регионе много.
"В данном случае мы поменяли Кодекс об административных правонарушениях. По всем районам составлены электронные карты, где произрастает борщевик. Все собственники, которые не будут должным образом ухаживать за своими земельными участками, будут привлечены к административной ответственности, а в случае повторных нарушений будет ставиться вопрос об изъятии земельных участков", - сказал губернатор.
В этом году на уничтожение борщевика Сосновского в Ярославской области правительством региона выделено 70 миллионов рублей – в пять раз больше, чем в 2023 году. Химическая обработка растений по рекомендации структур правительства области организована в два этапа. В рамках первого этапа уже выполнено 96% запланированных работ.
 
Ярославская областьДаниловский район
 
 
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