https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955678774.html

Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом

Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.06.2024

Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден "в отличие от некоторых" не станет принуждать Владимира Зеленского к переговорам с Россией и территориальным уступкам, прокомментировал РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:45

2024-06-26T18:45

2024-06-26T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости/Прайм. Президент США Джо Байден "в отличие от некоторых" не станет принуждать Владимира Зеленского к переговорам с Россией и территориальным уступкам, прокомментировал Белый дом сообщения о мирном плане, который якобы разрабатывают в окружении Дональда Трампа. "В отличие от некоторых, президент Байден верит что любые решения по поводу переговоров должны быть оставлены президенту Зеленскому и Украине. Мы не станем принуждать Украину к сдаче каких-либо территорий", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Трамп обещает в случае победы на президентских выборах остановить конфликт на Украине еще до январской инаугурации. Ранее агентство Рейтер сообщило, что его советники подготовили план, предполагающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп