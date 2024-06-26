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Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955678774.html
Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом
Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.06.2024
Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден "в отличие от некоторых" не станет принуждать Владимира Зеленского к переговорам с Россией и территориальным уступкам, прокомментировал РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:45
2024-06-26T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости/Прайм. Президент США Джо Байден "в отличие от некоторых" не станет принуждать Владимира Зеленского к переговорам с Россией и территориальным уступкам, прокомментировал Белый дом сообщения о мирном плане, который якобы разрабатывают в окружении Дональда Трампа. "В отличие от некоторых, президент Байден верит что любые решения по поводу переговоров должны быть оставлены президенту Зеленскому и Украине. Мы не станем принуждать Украину к сдаче каких-либо территорий", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Трамп обещает в случае победы на президентских выборах остановить конфликт на Украине еще до январской инаугурации. Ранее агентство Рейтер сообщило, что его советники подготовили план, предполагающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам, заявил Белый дом

Кирби: Байден в отличие от некоторых не будет принуждать Зеленского к уступкам

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости/Прайм. Президент США Джо Байден "в отличие от некоторых" не станет принуждать Владимира Зеленского к переговорам с Россией и территориальным уступкам, прокомментировал Белый дом сообщения о мирном плане, который якобы разрабатывают в окружении Дональда Трампа.
"В отличие от некоторых, президент Байден верит что любые решения по поводу переговоров должны быть оставлены президенту Зеленскому и Украине. Мы не станем принуждать Украину к сдаче каких-либо территорий", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
21 июня, 08:00
Трамп обещает в случае победы на президентских выборах остановить конфликт на Украине еще до январской инаугурации. Ранее агентство Рейтер сообщило, что его советники подготовили план, предполагающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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