https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955641015.html

Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского

Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского - РИА Новости, 26.06.2024

Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента (бундестаге) подверг резкой критике депутатов от правой партии "Альтернатива РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:52

2024-06-26T16:52

2024-06-26T16:53

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олаф шольц

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента (бундестаге) подверг резкой критике депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), которые бойкотировали недавнее выступление Владимира Зеленского. "То, что так много депутатов оттуда и отсюда (указал рукой на места депутатов от АдГ и ССВ - ред.) не были тут, было неправильно, подло и недостойно этого места!" - сказал Шольц. Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. Зеленский выступил в бундестаге 11 июня в ходе визита в Германию. Его речь бойкотировали все депутаты от ССВ и большинство представителей АдГ. В своём заявлении ССВ обвинил Зеленского в продвижении "крайне опасной спирали эскалации" и заявил, что его "не надо чествовать". В АдГ же заявили, что не хотят слушать "оратора в камуфляжном костюме", чей срок полномочий уже истёк. АдГ и ССВ часто подвергаются критике оппонентов за якобы связи с Россией. На прошедших выборах в европейский парламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов, а ССВ получил 6,2%.

https://ria.ru/20240613/sammit-1952592035.html

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германия, россия, олаф шольц, владимир зеленский, в мире