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Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского - РИА Новости, 26.06.2024
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16:52 26.06.2024 (обновлено: 16:53 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955641015.html
Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского
Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского - РИА Новости, 26.06.2024
Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента (бундестаге) подверг резкой критике депутатов от правой партии "Альтернатива РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:52
2024-06-26T16:53
германия
россия
олаф шольц
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента (бундестаге) подверг резкой критике депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), которые бойкотировали недавнее выступление Владимира Зеленского. "То, что так много депутатов оттуда и отсюда (указал рукой на места депутатов от АдГ и ССВ - ред.) не были тут, было неправильно, подло и недостойно этого места!" - сказал Шольц. Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. Зеленский выступил в бундестаге 11 июня в ходе визита в Германию. Его речь бойкотировали все депутаты от ССВ и большинство представителей АдГ. В своём заявлении ССВ обвинил Зеленского в продвижении "крайне опасной спирали эскалации" и заявил, что его "не надо чествовать". В АдГ же заявили, что не хотят слушать "оратора в камуфляжном костюме", чей срок полномочий уже истёк. АдГ и ССВ часто подвергаются критике оппонентов за якобы связи с Россией. На прошедших выборах в европейский парламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов, а ССВ получил 6,2%.
https://ria.ru/20240613/sammit-1952592035.html
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германия, россия, олаф шольц, владимир зеленский, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, В мире
Шольц раскритиковал депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского

Канцлер Германии Шольц осудил депутатов, бойкотировавших выступление Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента (бундестаге) подверг резкой критике депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), которые бойкотировали недавнее выступление Владимира Зеленского.
«
"То, что так много депутатов оттуда и отсюда (указал рукой на места депутатов от АдГ и ССВ - ред.) не были тут, было неправильно, подло и недостойно этого места!" - сказал Шольц. Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского
13 июня, 14:51
Зеленский выступил в бундестаге 11 июня в ходе визита в Германию. Его речь бойкотировали все депутаты от ССВ и большинство представителей АдГ. В своём заявлении ССВ обвинил Зеленского в продвижении "крайне опасной спирали эскалации" и заявил, что его "не надо чествовать". В АдГ же заявили, что не хотят слушать "оратора в камуфляжном костюме", чей срок полномочий уже истёк.
АдГ и ССВ часто подвергаются критике оппонентов за якобы связи с Россией. На прошедших выборах в европейский парламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов, а ССВ получил 6,2%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
"Его не волнует". Требование Зеленского вызвало ярость в Германии
25 мая, 01:20
 
ГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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