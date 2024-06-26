https://ria.ru/20240626/zayavlenie-1955619490.html
Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России
Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России - РИА Новости, 26.06.2024
Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России
Совместное заявление стран Евросоюза с осуждением России за ограничение вещания 81 зарубежного СМИ заблокировала Венгрия, сообщил портал 444.hu. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:57
2024-06-26T15:57
2024-06-26T17:02
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россия
евросоюз
венгрия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Совместное заявление стран Евросоюза с осуждением России за ограничение вещания 81 зарубежного СМИ заблокировала Венгрия, сообщил портал 444.hu."Источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство", — говорится в публикации.Портал 444.hu — единственное венгерское СМИ, фигурирующее в списке ресурсов, доступ к которым ограничили в России.В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против Москвы, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать 25 июня.В этот же день российский МИД опубликовал список из 81 ресурса, которые заблокировали в России в ответ на действия ЕС.Как сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в Брюсселе не смогли согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России, так как одна из стран ЕС выступила против.
https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html
https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, венгрия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, Евросоюз, Венгрия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России
444.hu: Венгрия блокировала заявление ЕС с осуждением мер РФ по ограничениям СМИ