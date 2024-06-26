https://ria.ru/20240626/zayavlenie-1955619490.html

Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России

Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России - РИА Новости, 26.06.2024

Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России

Совместное заявление стран Евросоюза с осуждением России за ограничение вещания 81 зарубежного СМИ заблокировала Венгрия, сообщил портал 444.hu. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:57

2024-06-26T15:57

2024-06-26T17:02

в мире

россия

евросоюз

венгрия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Совместное заявление стран Евросоюза с осуждением России за ограничение вещания 81 зарубежного СМИ заблокировала Венгрия, сообщил портал 444.hu."Источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство", — говорится в публикации.Портал 444.hu — единственное венгерское СМИ, фигурирующее в списке ресурсов, доступ к которым ограничили в России.В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против Москвы, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe. Ограничительные меры начали действовать 25 июня.В этот же день российский МИД опубликовал список из 81 ресурса, которые заблокировали в России в ответ на действия ЕС.Как сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в Брюсселе не смогли согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России, так как одна из стран ЕС выступила против.

https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html

https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, венгрия, санкции в отношении россии, реакция на санкции