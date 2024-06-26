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Мария Багреева: заказчики Москвы провели более 3 тысяч совместных закупок - РИА Новости, 26.06.2024
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09:15 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zakupki-1955462271.html
Мария Багреева: заказчики Москвы провели более 3 тысяч совместных закупок
Мария Багреева: заказчики Москвы провели более 3 тысяч совместных закупок - РИА Новости, 26.06.2024
Мария Багреева: заказчики Москвы провели более 3 тысяч совместных закупок
С сентября 2023 года на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей, рассказала... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:15
2024-06-26T09:15
мария багреева
москва
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МОСКВА, 26 июня — РИА Новости. С сентября 2023 года на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Почти год назад у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки. Такой способ позволяет городу привлекать больше поставщиков, повышать конкуренцию между ними и экономить бюджетные средства, а предпринимателям – заключать контракты сразу с несколькими заказчиками и увеличивать продажи. За 10 месяцев на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.По ее словам, благодаря таким закупкам бюджет Москвы сэкономил почти 300 миллионов рублей.Глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что чаще всего московские заказчики объединялись для закупок строительных товаров. Согласно его данным, за 10 месяцев состоялось почти 1,4 тысячи процедур, что составило более трети всех проведенных совместных котировочных сессий на портале. На втором месте - закупки хозтоваров и бытовой техники, по этим категориям прошло 587 мини-аукционов, а замыкают тройку канцелярские и бумажные изделия: с ними московские заказчики провели 535 совместных закупок.Котировочная сессия является мини-аукционом, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену.Созданный в 2013 году Портал поставщиков объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны.
https://ria.ru/20240625/natsproekt-1955176038.html
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: заказчики Москвы провели более 3 тысяч совместных закупок

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июня — РИА Новости. С сентября 2023 года на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Почти год назад у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки. Такой способ позволяет городу привлекать больше поставщиков, повышать конкуренцию между ними и экономить бюджетные средства, а предпринимателям – заключать контракты сразу с несколькими заказчиками и увеличивать продажи. За 10 месяцев на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Мария Багреева: в нацпроекте участвует 228 промышленных предприятий Москвы
Вчера, 09:15
По ее словам, благодаря таким закупкам бюджет Москвы сэкономил почти 300 миллионов рублей.
Глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что чаще всего московские заказчики объединялись для закупок строительных товаров. Согласно его данным, за 10 месяцев состоялось почти 1,4 тысячи процедур, что составило более трети всех проведенных совместных котировочных сессий на портале. На втором месте - закупки хозтоваров и бытовой техники, по этим категориям прошло 587 мини-аукционов, а замыкают тройку канцелярские и бумажные изделия: с ними московские заказчики провели 535 совместных закупок.
Котировочная сессия является мини-аукционом, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену.
Созданный в 2013 году Портал поставщиков объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы
19 июня, 09:17
 
Мария БагрееваМосква
 
 
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