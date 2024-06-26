https://ria.ru/20240626/zakony-1955630091.html

Москалькова рассказала, к чему приводят несправедливые законы

Москалькова рассказала, к чему приводят несправедливые законы - РИА Новости, 26.06.2024

Москалькова рассказала, к чему приводят несправедливые законы

Несправедливые, жесткие законы будут вызывать протест в обществе, криминализация, как и декриминализация должны отвечать запросу общества, который произрастает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:25

2024-06-26T16:25

2024-06-26T16:33

общество

россия

татьяна москалькова

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Несправедливые, жесткие законы будут вызывать протест в обществе, криминализация, как и декриминализация должны отвечать запросу общества, который произрастает из нравственности, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Несправедливый, жесткий закон будет вызывать протест в обществе. Мы помним, что была уголовная ответственность за отказ от дачи свидетельских показаний в отношении супруга или близких родственников. Мы заметили, что люди выбирали в пользу защиты близкого человека, потому что таков нравственный закон", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Федеральный омбудсмен рассказала, что в своей кандидатской и докторской диссертациях она предлагала отменить эту статью, и сегодня она отменена, потому что она несправедливая: "Нет уголовной ответственности за отказ от свидетельских показаний против супругов, близких родственников и, конечно, самого себя". "Криминализация, то есть установление уголовной ответственности так же, как и декриминализация, обязательно должны отвечать запросу общества. А запрос общества произрастает из нравственности, из понятия справедливости, добро и зло, правда, соразмерность между деянием и воздаянием", - добавила уполномоченный. Кроме того, Москалькова подчеркнула, что слишком жесткие законы так же, как и слишком мягкие, - это дисбаланс, который неизбежно скажется на настроении общества и дисбалансе в обществе.

https://ria.ru/20240626/konstitutsiya-1955585796.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум