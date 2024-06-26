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Запад растоптал право на свободу слова в случае с Ассанжем, заявили в МИД - РИА Новости, 26.06.2024
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15:26 26.06.2024 (обновлено: 15:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955611978.html
Запад растоптал право на свободу слова в случае с Ассанжем, заявили в МИД
Запад растоптал право на свободу слова в случае с Ассанжем, заявили в МИД - РИА Новости, 26.06.2024
Запад растоптал право на свободу слова в случае с Ассанжем, заявили в МИД
Запад растоптал право на свободу слова в случае с преследованием основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, мотивацией этого было желание отомстить за... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:26
2024-06-26T15:30
в мире
сша
россия
багдад (город)
джулиан ассанж
мария захарова
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад растоптал право на свободу слова в случае с преследованием основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, мотивацией этого было желание отомстить за распространение документов о действиях западных режимов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ассанж приобрел мировую известность из-за работы над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал военных США, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. "Оказались растоптанными свобода слова, уважение к плюрализму, точке зрения журналиста, отличной от точки зрения кого-бы то ни было другого, представляющего те или иные структуры. Растоптанной, уничтоженной оказалась безопасность журналиста", - заявила Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что все ценности, декларируемые Западом на международных площадках, были забыты, "как только выступило на первый план желание отомстить человеку, который предоставил мировому сообществу документы о незаконных и подлых поступках западных режимов, в первую очередь США". "Месть буквально затянула сознание, вот это желание расправиться с Ассанжем у всех, кто вроде на публику говорил, что является поборником демократии", - подчеркнула Захарова. Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955517346.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
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в мире, сша, россия, багдад (город), джулиан ассанж, мария захарова, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Россия, Багдад (город), Джулиан Ассанж, Мария Захарова, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Запад растоптал право на свободу слова в случае с Ассанжем, заявили в МИД

Захарова: Запад хотел мести за правду в ситуации с Ассанжем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад растоптал право на свободу слова в случае с преследованием основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, мотивацией этого было желание отомстить за распространение документов о действиях западных режимов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ассанж приобрел мировую известность из-за работы над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал военных США, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения
Вчера, 10:46
«
"Оказались растоптанными свобода слова, уважение к плюрализму, точке зрения журналиста, отличной от точки зрения кого-бы то ни было другого, представляющего те или иные структуры. Растоптанной, уничтоженной оказалась безопасность журналиста", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
Она подчеркнула, что все ценности, декларируемые Западом на международных площадках, были забыты, "как только выступило на первый план желание отомстить человеку, который предоставил мировому сообществу документы о незаконных и подлых поступках западных режимов, в первую очередь США".
"Месть буквально затянула сознание, вот это желание расправиться с Ассанжем у всех, кто вроде на публику говорил, что является поборником демократии", - подчеркнула Захарова.
Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В миреСШАРоссияБагдад (город)Джулиан АссанжМария ЗахароваWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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