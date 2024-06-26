Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 26.06.2024 (обновлено: 15:17 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955606785.html
Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности
Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности - РИА Новости, 26.06.2024
Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности
Новая система евразийской безопасности должна быть открытой для всех стран континента, если западноевропейские страны откажутся от конфронтационного курса, то и РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:16
2024-06-26T15:17
россия
евразия
владимир путин
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Новая система евразийской безопасности должна быть открытой для всех стран континента, если западноевропейские страны откажутся от конфронтационного курса, то и они смогут стать ее частью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы исходим из того, что географическая близость, пребывание на одном континенте побуждает к совместному поиску путей мирного сосуществования. Такая система должна быть открытой для всех евразийских стран, которые пожелают принять в ней участие, включая западноевропейские, при условии, что они откажутся от своего конфронтационного курса", - сказала она в ходе брифинга в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Ранее в июне президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразия, владимир путин, мария захарова, оон
Россия, Евразия, Владимир Путин, Мария Захарова, ООН
Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности

Захарова: новая система безопасности Евразии должна быть открытой для всех стран

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Новая система евразийской безопасности должна быть открытой для всех стран континента, если западноевропейские страны откажутся от конфронтационного курса, то и они смогут стать ее частью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Мы исходим из того, что географическая близость, пребывание на одном континенте побуждает к совместному поиску путей мирного сосуществования. Такая система должна быть открытой для всех евразийских стран, которые пожелают принять в ней участие, включая западноевропейские, при условии, что они откажутся от своего конфронтационного курса", - сказала она в ходе брифинга в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Ранее в июне президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
 
РоссияЕвразияВладимир ПутинМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала