https://ria.ru/20240626/zakharova-1955606785.html

Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности

Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности - РИА Новости, 26.06.2024

Захарова призвала к открытой системе евразийской безопасности

Новая система евразийской безопасности должна быть открытой для всех стран континента, если западноевропейские страны откажутся от конфронтационного курса, то и РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:16

2024-06-26T15:16

2024-06-26T15:17

россия

евразия

владимир путин

мария захарова

оон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Новая система евразийской безопасности должна быть открытой для всех стран континента, если западноевропейские страны откажутся от конфронтационного курса, то и они смогут стать ее частью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы исходим из того, что географическая близость, пребывание на одном континенте побуждает к совместному поиску путей мирного сосуществования. Такая система должна быть открытой для всех евразийских стран, которые пожелают принять в ней участие, включая западноевропейские, при условии, что они откажутся от своего конфронтационного курса", - сказала она в ходе брифинга в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Ранее в июне президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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россия, евразия, владимир путин, мария захарова, оон