https://ria.ru/20240626/zakharova-1955592721.html

Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова

Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024

Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова

Отрицательное отношение руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* к переговорам для завершения конфликта показывает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:49

2024-06-26T14:49

2024-06-26T14:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Отрицательное отношение руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* к переговорам для завершения конфликта показывает безразличие киевского режима к собственному населению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. При этом он подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией. Буданов* также призывает к эскалации конфликта и совершению актов международного террористов, отметила Захарова на брифинге для СМИ. "Все это в очередной раз подтверждает, что режиму Зеленского и его западным кураторам абсолютно безразлична судьба Украины, ее жителей. Их не беспокоят страдания своих граждан, на плечи которых лягут все тяготы подобной эскалации", - сказала Захарова. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955500937.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин