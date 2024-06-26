Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова
Захарова: позиция Буданова показывает безразличие Киева к собственному населению
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииМария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Отрицательное отношение руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* к переговорам для завершения конфликта показывает безразличие киевского режима к собственному населению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. При этом он подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией. Буданов* также призывает к эскалации конфликта и совершению актов международного террористов, отметила Захарова на брифинге для СМИ.
"Все это в очередной раз подтверждает, что режиму Зеленского и его западным кураторам абсолютно безразлична судьба Украины, ее жителей. Их не беспокоят страдания своих граждан, на плечи которых лягут все тяготы подобной эскалации", - сказала Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
* Внесен в список террористов и экстремистов.