Рейтинг@Mail.ru
Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955592721.html
Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова
Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова
Отрицательное отношение руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* к переговорам для завершения конфликта показывает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:49
2024-06-26T14:49
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
мария захарова
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_9551d39c052fb3c3ae300ccca32ac264.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Отрицательное отношение руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* к переговорам для завершения конфликта показывает безразличие киевского режима к собственному населению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. При этом он подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией. Буданов* также призывает к эскалации конфликта и совершению актов международного террористов, отметила Захарова на брифинге для СМИ. "Все это в очередной раз подтверждает, что режиму Зеленского и его западным кураторам абсолютно безразлична судьба Украины, ее жителей. Их не беспокоят страдания своих граждан, на плечи которых лягут все тяготы подобной эскалации", - сказала Захарова. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955500937.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Украине безразличны ее граждане, заявила Захарова

Захарова: позиция Буданова показывает безразличие Киева к собственному населению

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Отрицательное отношение руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* к переговорам для завершения конфликта показывает безразличие киевского режима к собственному населению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. При этом он подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией. Буданов* также призывает к эскалации конфликта и совершению актов международного террористов, отметила Захарова на брифинге для СМИ.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме
Вчера, 09:29
"Все это в очередной раз подтверждает, что режиму Зеленского и его западным кураторам абсолютно безразлична судьба Украины, ее жителей. Их не беспокоят страдания своих граждан, на плечи которых лягут все тяготы подобной эскалации", - сказала Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
30 марта, 10:47
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала