https://ria.ru/20240626/zakharova-1955587743.html

Захарова призвала ООН пересмотреть санкции против КНДР

Захарова призвала ООН пересмотреть санкции против КНДР - РИА Новости, 26.06.2024

Захарова призвала ООН пересмотреть санкции против КНДР

Модификация санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР могла бы помочь в разрядке ситуации вокруг Корейского полуострова, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:37

2024-06-26T14:37

2024-06-26T14:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Модификация санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР могла бы помочь в разрядке ситуации вокруг Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если все члены Совета безопасности ООН искренне заинтересованы в разрядке, наверное, чем скорее, тем лучше, здесь будет правильно сказать, действенным шагом в этом направлении могла бы стать модификация санкционного режима в отношении КНДР. Россия уже предлагала начать установление для него конкретных хронологических рамок с возможностью пересмотра ряда мер, вплоть до отмены", - сказала она в ходе брифинга в среду."Мы уверены что целый комплекс ограничений экономического характера можно было бы снять немедленно. Такой позитивный сигнал мог бы помочь заинтересованным сторонам завязать уважительный разговор с должным вниманием к проблеме надежных гарантий в области безопасности. Пока наша инициатива не воспринимается противниками КНДР, они буквально одержимы разрушительной политической повесткой дня. Тем не менее мы призываем их прислушаться к голосу разума и аналитически оценить обстановку, найти в себе мужество пойти на слом токсичного статус-кво в вопросе вечных санкций", - подчеркнула она.В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы. Между тем ранее эксперты отмечали, что так как ДНР и ЛНР не признаны большей частью стран-членов ООН, то на них может не распространяться действие данной резолюции.

https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html

https://ria.ru/20240625/tramp-1955284917.html

россия

корейский полуостров

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в мире, россия, корейский полуостров, мария захарова, оон, донецкая народная республика