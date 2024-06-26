https://ria.ru/20240626/zakharova-1955574256.html

Россия не намерена втягиваться в борьбу блоков, заявила Захарова

Россия не намерена втягиваться в борьбу блоков, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024

Россия не намерена втягиваться в борьбу блоков, заявила Захарова

Россия не намерена втягиваться в новые блоковые противостояния в духе игр с нулевой суммой в свете курса на создание системы евразийской безопасности, заявила... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:46

2024-06-26T13:46

2024-06-26T14:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия не намерена втягиваться в новые блоковые противостояния в духе игр с нулевой суммой в свете курса на создание системы евразийской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ она отметила, что США и ЕС раздувают очаги напряженности в Евразии, в том числе на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремясь сохранить свое доминирование. "Втягиваться в новые блоковые противостояния в духе игр с нулевой суммой не входит в намерения России", - сказала Захарова. Она напомнила, что в концепции внешней политики РФ от 2023 года указано стремление России к преобразованию Евразии в "единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания". По ее словам, архитектура безопасности не будет направлена против кого-то, она позволит не только обеспечить долговечный мир, но и избежать крупных геополитических потрясений, создаст надежные военно-политические гарантии не только России, но и всего макрорегиона.

https://ria.ru/20240625/ryabkov-1955420717.html

https://ria.ru/20240626/lavrov-1955544261.html

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россия, евразия, сша, мария захарова, евросоюз, политика