Рейтинг@Mail.ru
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955517850.html
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова
Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:48
2024-06-26T10:48
в мире
олимпийские игры
украина
киев
молдавия
джеймс кэмерон
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955511144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_486af7ed489eefe70093ea95dece5161.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Кэмерон заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, при этом Киев не должен с этим спорить. "Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта. ЕС в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html
украина
киев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео-пранк с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном
Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине на фоне заявлений о возможном вводе войск, заявил глава МИД Британии Кэмерон пранкерам Вовану и Лексусу.
2024-06-26T10:48
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955511144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d8bc477ce22c076c716033f444a77c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олимпийские игры, украина, киев, молдавия, джеймс кэмерон, мария захарова, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Олимпийские игры, Украина, Киев, Молдавия, Джеймс Кэмерон, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова

Захарова: Кэмерон прозрачно намекнул Украине, что ей не быть в НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Кэмерон заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, при этом Киев не должен с этим спорить.
Российские пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии
5 марта, 04:48
"Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.
ЕС в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Захарова прокомментировала слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину
3 мая, 18:31
 
В миреОлимпийские игрыУкраинаКиевМолдавияДжеймс КэмеронМария ЗахароваВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала