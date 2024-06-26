https://ria.ru/20240626/zakharova-1955517850.html
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова
Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:48
2024-06-26T10:48
2024-06-26T10:48
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Кэмерон заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, при этом Киев не должен с этим спорить. "Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта. ЕС в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
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Видео-пранк с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном
Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине на фоне заявлений о возможном вводе войск, заявил глава МИД Британии Кэмерон пранкерам Вовану и Лексусу.
2024-06-26T10:48
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в мире, олимпийские игры, украина, киев, молдавия, джеймс кэмерон, мария захарова, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Олимпийские игры, Украина, Киев, Молдавия, Джеймс Кэмерон, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО, заявила Захарова
Захарова: Кэмерон прозрачно намекнул Украине, что ей не быть в НАТО
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
Ранее Кэмерон заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, при этом Киев не должен с этим спорить.
"Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.
ЕС в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.