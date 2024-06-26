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Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения - РИА Новости, 26.06.2024
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10:46 26.06.2024 (обновлено: 10:47 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955517346.html
Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения
Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения - РИА Новости, 26.06.2024
Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения
Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в эфире радио Sputnik показалось подозрительным, что после своего освобождения из британской тюрьмы основатель РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:46
2024-06-26T10:47
в мире
сша
северные марианские острова
австралия
джулиан ассанж
мария захарова
wikileaks
оон
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в эфире радио Sputnik показалось подозрительным, что после своего освобождения из британской тюрьмы основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж не дал никаких комментариев. "Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете - человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является в общем-то певцом правды, певцом свободы. Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия - наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих 14 лет", - заявила Захарова.При этом она признала, что у нее нет деталей того, что с Ассанжем происходило в британской тюрьме. "Я оперировала информацией от ООН, ее спецдокладчики говорили, что он подвергался там психологическим пыткам - они так это квалификацировали. У меня нет деталей самой сделки, на которую он пошел. Мне сложно говорить, а без фактов делать выводы невозможно. Поэтому я не буду этого делать, но я скажу, что меня действительно пугает, что человек не сказал ни слова. Это говорит о многом", - добавила она. Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжак уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Австралийский телеканал ABC также показал в своем эфире, что самолет с Ассанжем на борту вылетел в Австралию. Ожидается, что Ассанж прибудет в Канберру в 19.00 по местному времени (12.00 мск). Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром в понедельник после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955483615.html
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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, мария захарова, wikileaks, оон
В мире, США, Северные Марианские острова, Австралия, Джулиан Ассанж, Мария Захарова, WikiLeaks, ООН
Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения

Захарова назвала молчание Ассанжа после освобождения из тюрьмы подозрительным

© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова
Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в эфире радио Sputnik показалось подозрительным, что после своего освобождения из британской тюрьмы основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж не дал никаких комментариев.
«
"Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете - человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является в общем-то певцом правды, певцом свободы. Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия - наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих 14 лет", - заявила Захарова.
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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При этом она признала, что у нее нет деталей того, что с Ассанжем происходило в британской тюрьме.
"Я оперировала информацией от ООН, ее спецдокладчики говорили, что он подвергался там психологическим пыткам - они так это квалификацировали. У меня нет деталей самой сделки, на которую он пошел. Мне сложно говорить, а без фактов делать выводы невозможно. Поэтому я не буду этого делать, но я скажу, что меня действительно пугает, что человек не сказал ни слова. Это говорит о многом", - добавила она.
Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжак уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Австралийский телеканал ABC также показал в своем эфире, что самолет с Ассанжем на борту вылетел в Австралию. Ожидается, что Ассанж прибудет в Канберру в 19.00 по местному времени (12.00 мск).
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром в понедельник после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.
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Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСШАСеверные Марианские островаАвстралияДжулиан АссанжМария ЗахароваWikiLeaksООН
 
 
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