Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения
Захарова назвала молчание Ассанжа после освобождения из тюрьмы подозрительным
© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в эфире радио Sputnik показалось подозрительным, что после своего освобождения из британской тюрьмы основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж не дал никаких комментариев.
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"Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете - человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является в общем-то певцом правды, певцом свободы. Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия - наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих 14 лет", - заявила Захарова.
При этом она признала, что у нее нет деталей того, что с Ассанжем происходило в британской тюрьме.
"Я оперировала информацией от ООН, ее спецдокладчики говорили, что он подвергался там психологическим пыткам - они так это квалификацировали. У меня нет деталей самой сделки, на которую он пошел. Мне сложно говорить, а без фактов делать выводы невозможно. Поэтому я не буду этого делать, но я скажу, что меня действительно пугает, что человек не сказал ни слова. Это говорит о многом", - добавила она.
Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжак уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Австралийский телеканал ABC также показал в своем эфире, что самолет с Ассанжем на борту вылетел в Австралию. Ожидается, что Ассанж прибудет в Канберру в 19.00 по местному времени (12.00 мск).
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром в понедельник после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.
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Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.