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Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме - РИА Новости, 26.06.2024
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09:29 26.06.2024 (обновлено: 09:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955500937.html
Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме
Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме - РИА Новости, 26.06.2024
Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, должны изучаться юристами, историками и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:29
2024-06-26T09:30
севастополь
республика крым
михаил подоляк
мария захарова
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, должны изучаться юристами, историками и психиатрами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. "Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, подчеркнув, что изучение поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний. Она добавила, что киевский режим и администрация Зеленского ненавидят жителей Севастополя и Донбасса. По словам дипломата, это глубинная ненависть, которая никогда не пройдет, "если этим специализированно не заниматься". "Вот вам и ответ, о чем мы говорим, когда произносим слово денацификация", — отметила Захарова. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953089087.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html
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севастополь, республика крым, михаил подоляк, мария захарова, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Республика Крым, Михаил Подоляк, Мария Захарова, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме

Захарова прокомментировала слова о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, должны изучаться юристами, историками и психиатрами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Инфантильный клоун": в Крыму рассказали о знакомстве с Зеленским
15 июня, 11:09
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"Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, подчеркнув, что изучение поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний.
Она добавила, что киевский режим и администрация Зеленского ненавидят жителей Севастополя и Донбасса. По словам дипломата, это глубинная ненависть, которая никогда не пройдет, "если этим специализированно не заниматься".
"Вот вам и ответ, о чем мы говорим, когда произносим слово денацификация", — отметила Захарова.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 17:50
 
СевастопольРеспублика КрымМихаил ПодолякМария ЗахароваОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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