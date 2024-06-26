Захарова прокомментировала слова Подоляка о Крыме
Захарова прокомментировала слова о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не должно быть мирной жизни, должны изучаться юристами, историками и психиатрами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что в Крыму не должно быть никаких "пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни". По его словам, Крым - большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.
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"Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, подчеркнув, что изучение поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний.
Она добавила, что киевский режим и администрация Зеленского ненавидят жителей Севастополя и Донбасса. По словам дипломата, это глубинная ненависть, которая никогда не пройдет, "если этим специализированно не заниматься".
"Вот вам и ответ, о чем мы говорим, когда произносим слово денацификация", — отметила Захарова.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.