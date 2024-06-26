https://ria.ru/20240626/zaes-1955493501.html

На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой

На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой - РИА Новости, 26.06.2024

На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой

Специалистами Запорожской АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:00

2024-06-26T09:00

2024-06-26T09:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

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вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Специалистами Запорожской АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции, сообщает пресс-служба АЭС. Во вторник на станции сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. "Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия