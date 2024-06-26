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На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 26.06.2024 (обновлено: 09:27 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zaes-1955493501.html
На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой
На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой - РИА Новости, 26.06.2024
На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой
Специалистами Запорожской АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:00
2024-06-26T09:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Специалистами Запорожской АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции, сообщает пресс-служба АЭС. Во вторник на станции сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. "Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html
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запорожская область, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой

На ЗАЭС приняли меры по контролю за радиационной обстановкой после обстрела ВСУ

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramПост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области
Пост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Пост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Специалистами Запорожской АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции, сообщает пресс-служба АЭС.
Во вторник на станции сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ.
"Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", - говорится в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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