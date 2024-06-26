https://ria.ru/20240626/zaes-1955491270.html

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2024

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области

Украинские военные нанесли удар и полностью уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:36

2024-06-26T08:36

2024-06-26T09:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар и полностью уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ЗАЭС."Пост <...> полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", — отметили на станции.Радиационный контроль в непрерывном режиме проводится на площадке, в санитарной зоне, в зоне наблюдения и не превышает естественных фоновых значений.Вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемым использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс