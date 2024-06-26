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ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 26.06.2024 (обновлено: 09:32 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zaes-1955491270.html
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2024
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
Украинские военные нанесли удар и полностью уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:36
2024-06-26T09:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар и полностью уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ЗАЭС."Пост &lt;...&gt; полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", — отметили на станции.Радиационный контроль в непрерывном режиме проводится на площадке, в санитарной зоне, в зоне наблюдения и не превышает естественных фоновых значений.Вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемым использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области

ЗАЭС: пост радиационного контроля в Великой Знаменке уничтожен при обстреле ВСУ

© Фото : АЭС. Официально/TelegramОбстрел ВСУ уничтожил пост радиационного контроля в Великой Знаменке
Обстрел ВСУ уничтожил пост радиационного контроля в Великой Знаменке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : АЭС. Официально/Telegram
Обстрел ВСУ уничтожил пост радиационного контроля в Великой Знаменке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар и полностью уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"Пост <...> полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", — отметили на станции.
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Радиационный контроль в непрерывном режиме проводится на площадке, в санитарной зоне, в зоне наблюдения и не превышает естественных фоновых значений.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление России.

Вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемым использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
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