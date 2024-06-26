ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
ЗАЭС: пост радиационного контроля в Великой Знаменке уничтожен при обстреле ВСУ
© Фото : АЭС. Официально/TelegramОбстрел ВСУ уничтожил пост радиационного контроля в Великой Знаменке
Обстрел ВСУ уничтожил пост радиационного контроля в Великой Знаменке
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар и полностью уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"Пост <...> полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции", — отметили на станции.
Радиационный контроль в непрерывном режиме проводится на площадке, в санитарной зоне, в зоне наблюдения и не превышает естественных фоновых значений.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление России.
Вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемым использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей.