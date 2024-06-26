Рейтинг@Mail.ru
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/yars-1955481150.html
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области - РИА Новости, 26.06.2024
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области
В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:33
2024-06-26T05:33
безопасность
иркутская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953766091_0:293:2196:1528_1920x0_80_0_0_a77b1d6ace204de9deae295df395980f.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают интенсивные маневры, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении. По данным ведомства, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. "Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - отметили в Минобороны. Уточняется, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240301/yars-1930536650.html
https://ria.ru/20240516/rvsn-1946364482.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953766091_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_b674fa50bbe59a51f62f59464ede7ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, иркутская область, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Иркутская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области

Пусковые ПГРК "Ярс" совершают интенсивные маневры на учениях в Иркутской области

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают интенсивные маневры, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.
Пуск межконтинентальной ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"
1 марта, 16:38
По данным ведомства, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
"Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - отметили в Минобороны.
Уточняется, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".
Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск
16 мая, 11:43
 
БезопасностьИркутская областьРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала