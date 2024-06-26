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ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области - РИА Новости, 26.06.2024
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области
В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:33
2024-06-26T05:33
2024-06-26T05:33
безопасность
иркутская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают интенсивные маневры, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении. По данным ведомства, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. "Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - отметили в Минобороны. Уточняется, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240301/yars-1930536650.html
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безопасность, иркутская область, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Иркутская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
ПГРК "Ярс" совершают маневры в рамках учения РВСН в Иркутской области
Пусковые ПГРК "Ярс" совершают интенсивные маневры на учениях в Иркутской области
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В рамках планового учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области пусковые подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают интенсивные маневры, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
"Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - отметили в Минобороны.
Уточняется, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".
Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам, сообщили в министерстве.