https://ria.ru/20240626/yaponiya-1955504702.html

Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом

Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом - РИА Новости, 26.06.2024

Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом

Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в интервью ежемесячному журналу Hanada вновь подверг резкой критике действия главы правительства Фумио Кисиды,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:46

2024-06-26T09:46

2024-06-26T11:30

в мире

япония

фумио кисида

есихидэ суга

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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в интервью ежемесячному журналу Hanada вновь подверг резкой критике действия главы правительства Фумио Кисиды, призвав дать возможность молодым политикам проявить себя на предстоящих выборах председателя правящей Либерально-демократической партии. "Премьер-министр Кисида заслуживает одобрения за ликвидацию своей фракции, но если уж на то пошло, следовало бы упразднить все фракции разом. К тому же сам Кисида должен был применить к себе такие же санкции, как и к фракциям, и взять на себя ответственность", - цитирует слова Суги телеканал NHK.По словам бывшего японского премьер-министра "необходимо использовать нынешний шанс, чтобы избавиться от неприятной атмосферы, окутывающей Либерально-демократическую партию". "В ЛДП есть немало талантливых молодых парламентариев, такие люди должны активно вести политические баталии и дискуссии. Возможно, это приведет к появлению мотивированных молодых людей", - добавил политик. В сентябре в правящей Либерально-демократической партии состоятся плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства. Рассуждая о запланированных на следующий год выборах в ключевую нижнюю палату парламента, Суга признал, что "для ЛДП это будет тяжелая борьба", а в своих действиях партия должна руководствоваться "мыслью о возможности смены власти". Ранее агентство Киодо со ссылкой на результаты собственного исследования общественного мнения сообщило, что лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей партии. Рейтинг кабинета министров составил 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей предыдущего исследования в прошлом году, 62,4% отказали правительству в доверии. Кисида же в ходе пресс-конференции в минувшую пятницу по итогам сессии парламента ушел от прямого ответа на просьбу журналистов дать оценку своей работе на посту главы ЛДП и правительства в течение последних 2,5 лет. При этом сам Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что и привело к его отставке.

https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908806692.html

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в мире, япония, фумио кисида, есихидэ суга