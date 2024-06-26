Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 26.06.2024 (обновлено: 11:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/yaponiya-1955504702.html
Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом
Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом - РИА Новости, 26.06.2024
Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом
Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в интервью ежемесячному журналу Hanada вновь подверг резкой критике действия главы правительства Фумио Кисиды,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:46
2024-06-26T11:30
в мире
япония
фумио кисида
есихидэ суга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955529783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29a0352a35f44e453a84181a353ce84c.jpg
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в интервью ежемесячному журналу Hanada вновь подверг резкой критике действия главы правительства Фумио Кисиды, призвав дать возможность молодым политикам проявить себя на предстоящих выборах председателя правящей Либерально-демократической партии. &quot;Премьер-министр Кисида заслуживает одобрения за ликвидацию своей фракции, но если уж на то пошло, следовало бы упразднить все фракции разом. К тому же сам Кисида должен был применить к себе такие же санкции, как и к фракциям, и взять на себя ответственность&quot;, - цитирует слова Суги телеканал NHK.По словам бывшего японского премьер-министра "необходимо использовать нынешний шанс, чтобы избавиться от неприятной атмосферы, окутывающей Либерально-демократическую партию". "В ЛДП есть немало талантливых молодых парламентариев, такие люди должны активно вести политические баталии и дискуссии. Возможно, это приведет к появлению мотивированных молодых людей", - добавил политик. В сентябре в правящей Либерально-демократической партии состоятся плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства. Рассуждая о запланированных на следующий год выборах в ключевую нижнюю палату парламента, Суга признал, что "для ЛДП это будет тяжелая борьба", а в своих действиях партия должна руководствоваться "мыслью о возможности смены власти". Ранее агентство Киодо со ссылкой на результаты собственного исследования общественного мнения сообщило, что лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей партии. Рейтинг кабинета министров составил 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей предыдущего исследования в прошлом году, 62,4% отказали правительству в доверии. Кисида же в ходе пресс-конференции в минувшую пятницу по итогам сессии парламента ушел от прямого ответа на просьбу журналистов дать оценку своей работе на посту главы ЛДП и правительства в течение последних 2,5 лет. При этом сам Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что и привело к его отставке.
https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908806692.html
https://ria.ru/20240623/yaponiya-1954836638.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955529783_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f947a037e813527c07264431e1bee353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида, есихидэ суга
В мире, Япония, Фумио Кисида, Есихидэ Суга
Экс-премьер Японии призвал Кисиду упразднить все фракции разом

Экс-премьер Японии Суга призвал дать молодым политикам проявить себя на выборах

© AP Photo / Carl CourtБывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Carl Court
Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в интервью ежемесячному журналу Hanada вновь подверг резкой критике действия главы правительства Фумио Кисиды, призвав дать возможность молодым политикам проявить себя на предстоящих выборах председателя правящей Либерально-демократической партии.
«

"Премьер-министр Кисида заслуживает одобрения за ликвидацию своей фракции, но если уж на то пошло, следовало бы упразднить все фракции разом. К тому же сам Кисида должен был применить к себе такие же санкции, как и к фракциям, и взять на себя ответственность", - цитирует слова Суги телеканал NHK.

По словам бывшего японского премьер-министра "необходимо использовать нынешний шанс, чтобы избавиться от неприятной атмосферы, окутывающей Либерально-демократическую партию".
"В ЛДП есть немало талантливых молодых парламентариев, такие люди должны активно вести политические баталии и дискуссии. Возможно, это приведет к появлению мотивированных молодых людей", - добавил политик.
В сентябре в правящей Либерально-демократической партии состоятся плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства.
Рассуждая о запланированных на следующий год выборах в ключевую нижнюю палату парламента, Суга признал, что "для ЛДП это будет тяжелая борьба", а в своих действиях партия должна руководствоваться "мыслью о возможности смены власти".
Жители Токио на одной из улиц город - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня
11 ноября 2023, 06:20
Ранее агентство Киодо со ссылкой на результаты собственного исследования общественного мнения сообщило, что лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей партии. Рейтинг кабинета министров составил 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей предыдущего исследования в прошлом году, 62,4% отказали правительству в доверии.
Кисида же в ходе пресс-конференции в минувшую пятницу по итогам сессии парламента ушел от прямого ответа на просьбу журналистов дать оценку своей работе на посту главы ЛДП и правительства в течение последних 2,5 лет.
При этом сам Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что и привело к его отставке.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера
23 июня, 12:29
 
В миреЯпонияФумио КисидаЕсихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала