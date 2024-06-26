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В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии - РИА Новости, 26.06.2024
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12:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vzyatka-1955556409.html
В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии
В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии - РИА Новости, 26.06.2024
В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии приговорила к 6 годам колонии бывшего директора центра занятости населения Джейрахского района,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:47
2024-06-26T12:47
происшествия
джейрахский район
россия
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НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии приговорила к 6 годам колонии бывшего директора центра занятости населения Джейрахского района, обвиняемого в даче взятки сотруднику УФСБ, сообщил суд. По версии следствия, в декабре 2023 года глава районного центра занятости предложил сотруднику УФСБ РФ по Ингушетии взятку в сумме 2 миллиона рублей за непроведение им оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств в учреждении. После передачи денег мужчину задержали. В апреле 2024 года приговором Джейрахского районного суда бывший директор центра занятости был осужден к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Прокуратура обжаловала этот приговор. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила… назначила ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на 4 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный взят под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20240604/sud-1950361934.html
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происшествия, джейрахский район, россия
Происшествия, Джейрахский район, Россия
В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии

Экс-главу центра занятости в Ингушетии осудили на 6 лет за взятку сотруднику ФСБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии приговорила к 6 годам колонии бывшего директора центра занятости населения Джейрахского района, обвиняемого в даче взятки сотруднику УФСБ, сообщил суд.
По версии следствия, в декабре 2023 года глава районного центра занятости предложил сотруднику УФСБ РФ по Ингушетии взятку в сумме 2 миллиона рублей за непроведение им оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств в учреждении. После передачи денег мужчину задержали.
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В апреле 2024 года приговором Джейрахского районного суда бывший директор центра занятости был осужден к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Прокуратура обжаловала этот приговор.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила… назначила ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на 4 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный взят под стражу в зале суда.
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ПроисшествияДжейрахский районРоссия
 
 
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