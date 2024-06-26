https://ria.ru/20240626/vzyatka-1955556409.html

В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии

В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии - РИА Новости, 26.06.2024

В Ингушетии экс-директор центра занятости получил шесть лет колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии приговорила к 6 годам колонии бывшего директора центра занятости населения Джейрахского района,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:47

2024-06-26T12:47

2024-06-26T12:47

происшествия

джейрахский район

россия

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НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии приговорила к 6 годам колонии бывшего директора центра занятости населения Джейрахского района, обвиняемого в даче взятки сотруднику УФСБ, сообщил суд. По версии следствия, в декабре 2023 года глава районного центра занятости предложил сотруднику УФСБ РФ по Ингушетии взятку в сумме 2 миллиона рублей за непроведение им оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств в учреждении. После передачи денег мужчину задержали. В апреле 2024 года приговором Джейрахского районного суда бывший директор центра занятости был осужден к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Прокуратура обжаловала этот приговор. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила… назначила ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на 4 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20240604/sud-1950361934.html

https://ria.ru/20231129/prigovor-1912729381.html

джейрахский район

россия

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происшествия, джейрахский район, россия