https://ria.ru/20240626/vzryvy-1955617149.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы раздаются в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:44

2024-06-26T15:44

2024-06-26T15:44

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы раздаются в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны звуки взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. С 13.30 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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