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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы раздаются в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:44
2024-06-26T15:44
2024-06-26T15:44
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы раздаются в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны звуки взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. С 13.30 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе