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Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе - РИА Новости, 26.06.2024
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20:29 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vuchich-1955696526.html
Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе
Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе - РИА Новости, 26.06.2024
Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не захотел встречаться с ним в среду в Брюсселе в рамках диалога Белграда и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:29
2024-06-26T20:29
в мире
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брюссель
белград (город)
альбин курти
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евросоюз
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БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не захотел встречаться с ним в среду в Брюсселе в рамках диалога Белграда и Приштины. Вучич ранее заявил, что не ожидает ничего от встречи с Курти. Он провел отдельные встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. С ними также отдельно встретился косовоалбанский "премьер". "Хочу вас оповестить, что встречи Курти не было, потому что Курти не хотел или не смел со мной встречаться. Не хочет человек меня видеть. Не готов к встрече со мной. Я бы не проезжал такой путь, но к счастью утром были хорошие новости для Сербии, а не как футбол, который может вам испортить настроение", - заявил президент Сербии журналистам. Глава сербского государства в первой половине дня в среду в Брюсселе провел разговоры с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, главой гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Ян Копманом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели. По словам Вучича, вскоре можно ожидать поступления первых средств из пакета развития ЕС для стран Западных Балкан и продолжения евроинтеграции.
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в мире, сербия, брюссель, белград (город), альбин курти, александр вучич, жозеп боррель, евросоюз, совет европы, еврокомиссия
В мире, Сербия, Брюссель, Белград (город), Альбин Курти, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Евросоюз, Совет Европы, Еврокомиссия
Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе

Вучич: косовоалбанский "премьер" Курти не захотел встречаться в Брюсселе

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не захотел встречаться с ним в среду в Брюсселе в рамках диалога Белграда и Приштины.
Вучич ранее заявил, что не ожидает ничего от встречи с Курти. Он провел отдельные встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. С ними также отдельно встретился косовоалбанский "премьер".
"Хочу вас оповестить, что встречи Курти не было, потому что Курти не хотел или не смел со мной встречаться. Не хочет человек меня видеть. Не готов к встрече со мной. Я бы не проезжал такой путь, но к счастью утром были хорошие новости для Сербии, а не как футбол, который может вам испортить настроение", - заявил президент Сербии журналистам.
Глава сербского государства в первой половине дня в среду в Брюсселе провел разговоры с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, главой гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Ян Копманом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели.
По словам Вучича, вскоре можно ожидать поступления первых средств из пакета развития ЕС для стран Западных Балкан и продолжения евроинтеграции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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В миреСербияБрюссельБелград (город)Альбин КуртиАлександр ВучичЖозеп БоррельЕвросоюзСовет ЕвропыЕврокомиссия
 
 
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