https://ria.ru/20240626/vuchich-1955696526.html

Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе

Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе - РИА Новости, 26.06.2024

Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" не встретился с ним в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не захотел встречаться с ним в среду в Брюсселе в рамках диалога Белграда и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:29

2024-06-26T20:29

2024-06-26T20:29

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жозеп боррель

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БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не захотел встречаться с ним в среду в Брюсселе в рамках диалога Белграда и Приштины. Вучич ранее заявил, что не ожидает ничего от встречи с Курти. Он провел отдельные встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. С ними также отдельно встретился косовоалбанский "премьер". "Хочу вас оповестить, что встречи Курти не было, потому что Курти не хотел или не смел со мной встречаться. Не хочет человек меня видеть. Не готов к встрече со мной. Я бы не проезжал такой путь, но к счастью утром были хорошие новости для Сербии, а не как футбол, который может вам испортить настроение", - заявил президент Сербии журналистам. Глава сербского государства в первой половине дня в среду в Брюсселе провел разговоры с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, главой гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Ян Копманом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели. По словам Вучича, вскоре можно ожидать поступления первых средств из пакета развития ЕС для стран Западных Балкан и продолжения евроинтеграции.

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

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