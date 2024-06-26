https://ria.ru/20240626/vsu-1955677197.html

Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года

Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года - РИА Новости, 26.06.2024

Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года

ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:38

2024-06-26T18:38

2024-06-26T19:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

василий небензя

оон

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ООН, 26 июн - РИА Новости. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Он добавил, что Киев также несет ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса за период 2014-2022 годов.

https://ria.ru/20230903/donetsk-1893939200.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, в мире, василий небензя, оон