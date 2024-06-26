https://ria.ru/20240626/vsu-1955677197.html
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года - РИА Новости, 26.06.2024
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года
ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:38
2024-06-26T18:38
2024-06-26T19:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 26 июн - РИА Новости. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Он добавил, что Киев также несет ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса за период 2014-2022 годов.
https://ria.ru/20230903/donetsk-1893939200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года
Небензя: ВСУ ответственны за гибель 192 детей в России с февраля 2022 года