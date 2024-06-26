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Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 26.06.2024 (обновлено: 19:00 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/vsu-1955677197.html
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года - РИА Новости, 26.06.2024
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года
ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:38
2024-06-26T19:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
василий небензя
оон
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ООН, 26 июн - РИА Новости. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Он добавил, что Киев также несет ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса за период 2014-2022 годов.
https://ria.ru/20230903/donetsk-1893939200.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей с февраля 2022 года

Небензя: ВСУ ответственны за гибель 192 детей в России с февраля 2022 года

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 26 июн - РИА Новости. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что Киев также несет ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса за период 2014-2022 годов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреВасилий НебензяООН
 
 
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